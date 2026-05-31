Zahara lanza «MARIMACHO», el single original de Pioneras. Solo querían jugar, la película sobre la primera selección femenina de fútbol en España que llega a los cines el 12 de junio. La canción nace de una invitación directa del equipo de la directora Marta Díaz de Lope Díaz y se convierte, de paso, en el pistoletazo de salida de Glitch, la nueva etapa conceptual y sonora de la artista jienense. Techno, rave y un insulto de los años setenta reconvertido en grito de guerra: Zahara ha encontrado el vehículo perfecto para la siguiente fase de su carrera.

El grito que lleva décadas esperando que alguien lo cante

La detonación fue una escena concreta: en Pioneras, las futbolistas reciben una andanada de insultos por ocupar un espacio que la España franquista de principios de los setenta consideraba exclusivamente masculino. «Marimacho», «bollera», «fulana». Zahara vio esa escena y entendió exactamente lo que quería hacer. «Me pareció muy potente porque, dentro de toda esa violencia, ellas no se hacían pequeñas, sino cada vez más grandes. Ahí tuve claro que quería convertir ‘MARIMACHO’ en un grito de guerra, en un himno de reapropiación«, afirma la artista.

Lo que comenzó como un encargo terminó siendo algo bastante más ambicioso: una canción que torna el insulto en celebración, el estigma en identidad compartida y el techno en vehículo de transformación. «MARIMACHO» habla a todas las mujeres que alguna vez fueron cuestionadas por ocupar un espacio que supuestamente no les correspondía, y a todas las personas disidentes de género que crecieron bajo el peso de la norma. El puente emocional con Puta (2021), su disco más celebrado y personal, está ahí desde el primer compás: misma rabia, distinto ritmo.

La conexión con la película se refuerza además con una segunda pieza: Zahara versiona «Soy Rebelde», el clásico escrito por Manuel Alejandro e interpretado originalmente por Jeanette, también para la banda sonora. Ambas canciones comparten tonalidad, velocidad y ADN conceptual, formando un díptico que une dos momentos históricos de rebeldía femenina desde la España que no pide permiso.

Glitch: cuando el error es el plan

En la nueva etapa conceptual de Zahara, el «error» no se entiende como fallo sino como posibilidad de liberación de los sistemas normativos. La rave y el techno no son aquí un giro oportunista: son el lenguaje más directo, más físico y más colectivo para decir lo que Puta ya decía en otro registro. Glitch es el nombre de esta fase, y «MARIMACHO» habita exactamente ese territorio: el de quienes aprendieron a existir en las grietas de un sistema que intentó expulsarlas.

La canción llevaba meses sonando en directo antes de su lanzamiento oficial, integrada en la gira Zaharave. Eso ya es, en sí mismo, un indicador de lo que significa dentro de sus conciertos: según la propia artista, «aunque ha sonado pocas veces en directo, la canción ya se ha convertido en un himno que todo el mundo entiende, baila y celebra«. Cuando un tema funciona así antes de existir oficialmente, algo está pasando. Puedes comprobarlo en la crónica de su concierto en las Noches del Botánico 2025, donde ya se intuía la energía de esta nueva dirección.

Zaharave: fechas en España este verano 2026

«MARIMACHO» ya está disponible en todas las plataformas y sonará en directo a lo largo de una gira que recorre España de norte a sur durante el verano:

28/05 — Donostia (Festival CaixaBank Miramar Gauak)

— (Festival CaixaBank Miramar Gauak) 12/06 — Huesca (El 21 Festival)

— (El 21 Festival) 20/06 — Albacete (Festival Antorchas)

— (Festival Antorchas) 27/06 — León (Fiestas de San Juan)

— (Fiestas de San Juan) 10/07 — Barcelona (Festival Cruïlla)

— (Festival Cruïlla) 11/07 — A Coruña (Atlantic Pride)

— (Atlantic Pride) 31/07 — Bueu (Festival SonRías Baixas)

— (Festival SonRías Baixas) 14/08 — Gandía (Festival Mediterránea)

— (Festival Mediterránea) 27-29/08 — Guadalajara (Festival Gigante)

— (Festival Gigante) 19/09 — Orihuela (Festival Tardeada)

— (Festival Tardeada) 25/09 — Armilla (Fiestas de San Miguel)

Veinte años construyendo el grito

María Zahara Gordillo Campos (Úbeda, 1983) lleva más de dos décadas construyendo una carrera en la que cada disco ha sido una reinvención. Tras años en el circuito independiente, en 2009 publicó La fabulosa historia de… para Universal, con «Merezco» como canción oficial de la Vuelta Ciclista a España. Le siguieron La pareja tóxica (2011), producido por Ricky Falkner, y Santa (2015), ya bajo su propio sello G.O.Z.Z. Records. Con Astronauta (2018) llegó su primer Disco de Oro. Pero fue Puta (2021), un álbum íntimo sobre abuso y maltrato, el que la consagró definitivamente: disco del año en Mondo Sonoro y Jenesaispop, siete Premios MIN y el Odeón a Mejor Artista Alternativa.

En 2025 publicó Lento Ternura, su sexto álbum y el primero producido íntegramente por ella, reafirmando una libertad artística que ahora se proyecta en Glitch. «MARIMACHO» no es un desvío: es la consecuencia lógica de una artista que lleva veinte años practicando exactamente lo que la canción predica, hacer suyo el espacio que alguien intentó negarle.

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