Zara Larsson desata una nueva era con «Pretty Ugly», un himno electropop lleno de actitud

La estrella sueca del pop Zara Larsson ha irrumpido de nuevo en la escena musical con Pretty Ugly, un recién estrenado single que marca el inicio de una nueva etapa audaz, desinhibida y muy auténtica en su carrera. Este tema, descrito como un himno electropop con influencias del house de los 90, es el primer adelanto de su próximo álbum, que se espera para finales de este año a través de Sommer House/Epic Records. Con un mensaje que desafía las expectativas de comportamiento femenino y un videoclip caótico y vibrante, Pretty Ugly promete ser un nuevo hito en la trayectoria de la artista.

Zara Larsson, conocida por éxitos globales como Lush Life y Symphony, colabora en Pretty Ugly con un equipo de lujo: el tema fue escrito junto a MNEK, Helena Gao y Margo Wildman, y producido por Margo XS y MNEK, con quienes ya trabajó en hits como Never Forget You y Ain’t My Fault. La canción combina una base electrónica de tonos profundos con teclados icónicos que evocan el house de los 90, mientras los versos cargados de actitud desembocan en un estribillo explosivo: “Have you ever seen a pretty girl get ugly like this? / Messy like this? / Losing her shit?”. Este estribillo es un grito de liberación que abraza el caos y rechaza las normas de lo “apropiado”, como ella misma explicó en una entrevista con People en la que afirmó que la canción nació de una sesión espontánea con sus colaboradores, buscando transmitir energía, pasión y agresividad: “Queríamos que te golpeara en la cara al escucharla”.

El videoclip, dirigido por Charlotte Rutherford (PinkPantheress, Charli XCX) y coreografiado por Zoi Tatopoulos (FKA Twigs), es una celebración visual de la energía desbocada de Pretty Ugly. En él, Zara llega descalza en un Volkswagen retro a un campo donde un grupo de mujeres realiza estiramientos. Al activar una enorme pared formada por altavoces, el sonido tira a la cantante al suelo, y lo que comienza como una coreografía de animadoras, se transforma en una escena feroz y cubierta de barro bajo la lluvia, simbolizando la ruptura de las apariencias perfectas. “La inspiración para el video fue lo desordenado y sucio”, comentó Zara en Genius, destacando cómo la portada del single, realizada durante el rodaje, refleja esa estética cruda.

Pretty Ugly no solo es un anticipo del próximo álbum de Zara Larsson, sino también un reflejo de su evolución hacia una versión más auténtica y sin filtros. Según fuentes como Sony Music España y The Music Universe, este trabajo canaliza la esencia de la artista en su forma más pura. El álbum sigue los pasos de su aclamado Venus (2024), que destacó por su sonido elevado y estilo ecléctico, y llega tras el resurgimiento viral de Symphony con Clean Bandit, que acumula más de 1.300 millones de vistas en YouTube gracias a un meme en TikTok.

La promoción de Pretty Ugly comenzó con una ingeniosa campaña en Coachella, donde Zara instaló un cartel que jugaba con selfies editados y el lema “Weekend One If You’re Pretty, Weekend Two If You’re Ugly”, generando expectación en redes sociales, como reportaron medios como PopCrave y PopBase en redes sociales. Además, el single se presentó junto al anuncio de que Zara acompañará a Tate McRae en su gira norteamericana Miss Possessive Tour durante agosto y septiembre de 2025, con fechas en grandes recintos como el Madison Square Garden y el Kia Forum.

Con Pretty Ugly, Zara Larsson no solo entrega un himno para estadios, sino que reafirma su lugar como una de las voces más frescas y valientes del pop actual. Este single es una invitación a abrazar la imperfección y desatar el caos, y si es un indicio de lo que viene, su próximo álbum será un capítulo inolvidable en su carrera.

Zara Larsson: La estrella sueca que conquista el pop global

Zara Maria Larsson, nacida el 16 de diciembre de 1997 en Solna, Suecia, es una de las figuras más destacadas del pop contemporáneo. Su carrera despegó a los 10 años cuando ganó la segunda temporada de Talang, la versión sueca de Got Talent, en 2008, interpretando My Heart Will Go On de Celine Dion. Este triunfo le valió 500.000 coronas y un contrato con TEN Music Group en 2012, con el que lanzó su primer EP, Introducing (2013), liderado por el single Uncover. Este tema alcanzó el número uno en Suecia y Noruega, logrando certificaciones de platino y marcando su entrada en el mercado escandinavo.

En 2014, Zara firmó con Epic Records en Estados Unidos, un paso clave para su proyección internacional. Su álbum debut, 1 (2014), consolidó su éxito en Escandinavia, mientras su segundo álbum, So Good (2017), la catapultó al estrellato global. Este disco incluyó éxitos como Lush Life, Never Forget You con MNEK, Ain’t My Fault y Symphony con Clean Bandit, que alcanzó el número uno en el Reino Unido y Suecia, además de certificaciones de platino en múltiples países. Otros sencillos destacados de esta era fueron Girls Like con Tinie Tempah y This One’s for You con David Guetta, himno oficial de la Eurocopa 2016.

Su tercer álbum, Poster Girl (2021), mostró una faceta más experimental, con éxitos como Ruin My Life, certificado oro en varios países. En 2024, lanzó Venus, un trabajo elogiado por su sonido elevado y visión unificadora, que incluyó colaboraciones con David Guetta (On My Love). A lo largo de su carrera, Zara ha acumulado nominaciones en los MTV Europe Music Awards (ganando Mejor Artista Nuevo en 2016), MTV Video Music Awards y Grammis, además de ser reconocida por Forbes en su lista “30 menores de 30” en 2018.

Con su quinto álbum en camino, liderado por Pretty Ugly, Zara Larsson sigue evolucionando, combinando pop pegajoso con mensajes de autenticidad y empoderamiento. Su capacidad para conectar con audiencias globales, sumada a su presencia en plataformas como TikTok, donde Symphony resurgió viralmente, la consolida como una fuerza imparable en la música.

