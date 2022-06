Cannons han lanzado su tercer álbum de estudio, ‘Fever Dream’

«Hace mucho tiempo, recorrí el camino más solitario

Sabes que lo caminé solo, pero eso fue hace mucho tiempo.

Ahora que estás a mi lado (…) simplemente cobro vida»

Cannons, Come Alive

Son poco conocidos en Europa, pero la portada ya invita de por sí a la imaginación. Es la primera vez que Crazyminds habla de ellos, pero tras escuchar algunos temas de su nuevo album, Fever Dream, merecen ser tenidos en cuenta. Su distintivo indie pop desarrolla una resonancia especial que ofrece transparencia, genera sensualidad y plasma estribillos difíciles de no cantar. Son comerciales pero tienen mucha clase.

Cannons es una banda estadounidense formada en Los Ángeles, California durante 2013. Consta de tres miembros: la atractiva vocalista Michelle Joy, todo un encanto de glamour y feminidad, el depurado guitarrista Ryan Clapham, y el preciso teclista y bajo Paul Davis, estos dos últimos amigos desde la infancia. Su estilo musical recuerda, en ciertas ocasiones, a Still Corners y quizás a otras bandas como Leisure, New Constellations, Yumi Zouma o Small Black. A pesar de ello, su sello es personal y marcan diferencias de alto standing.

La estructura sónica de Cannons es sencilla, pero a su vez, es el reflejo sutil de esos estados humanos que están siempre en transición, donde las emociones fluyen libres y sobrevuelan, pero a su vez decaen como simples sonidos endulzados bajo circunstancias intimistas y atmosphere. Son arquitecturas sonoras que la banda combina hábilmente juntos a la producción analógica artesanal, las guitarras resplandecientes y los teclados envolventes. Los juegos vocales de Michelle y letras evocadoras de las canciones aportan ese punto mágico de ensueño y vivencias existenciales: «Puedo traer un cambio / Puedo traer truenos y lluvia / Nada se interpone en mi camino».

Se trata de una formación llana, que no se complica la vida con virtuosismos, pero coloca los detalles necesarios para embellecer sus composiciones con un sonido nítido, refinado e intrigante. Tampoco pretenden inventar nada nuevo, pero si dan ese valor personal con su cadencia slow y slide, una dualidad sonora que transporta al oyente hacia espacios ingrávidos de excelsa calidez, privacidad y sensualismo. Sus composiciones son idóneas para dejarse llevar por esos momentos privados y de fuga que buscan la tranquilidad y el alejamiento de las complicaciones diarias y de las contundencias sociales. La suave voz de Michelle te atrapa en su seno y los ritmos de Clapham y Davis convierten esa belleza rubia en un sueño repleto de sensaciones y deseos.

La historia de la banda no es extensa, pero en su haber tienen ya tres discos de estudio, tres EP y varios sencillos que han tenido muy buena acogida en las listas y críticas norteamericanas. Espero que Europa les abra también los brazos.

Cannons lanzó su primer EP Up All Night en 2014. Luego, lanzaron su álbum debut Night Drive en 2017. Al año siguiente publicaron un segundo EP, In a Heartbeat. Seguidamente vino Shadows (2019), siendo el segundo álbum de la banda y lanzado a través del sello AntiFragile Music. De ese disco se extrajo el sencillo Fire for You, el cual ganó gran éxito tras aparecer en uno de los episodios de la serie televisiva Never Have I Ever. Posteriormente, la banda firmó con Columbia Records y a principios de 2021, Fire for You logró posicionarse en el número 1 de la lista Billboard Alternative Airplay.

Fever Dream (marzo de 2022) se compone de 11 canciones de los que han surgido cuatro temas estrella: la pegadiza Hurricane, las pistas Come Alive y Bad Dream, o la exquisita Ruthles. Con este recién aparecido album, Cannons se ha establecido ya como una referencia interesante dentro del panorama musical internacional, teniendo en cuenta su peculiar sonido y sin olvidar la necesidad de darle evolución a fin de evitar caer en los estancamientos que suele aprisionar a muchos grupos emergentes y prometedores. De momento, hay que disfrutarlos pues su elegante y transparente sonido erotiza y sumerge.

Siguiendo las palabras del propio Ryan Clapham, «Nuestra música conduce a sensaciones nostálgicas y melancólicas. Puede experimentarse a bajo volumen, en un restaurante o en un salón, pero también puede oírse a volumen alto y bailarla desinhibidamente en un club. Asimismo, puede escucharse en tus horas más oscuras o cuando estás de fiesta en plena efervescencia. El límite lo pone cada cual». Es por ello que la mismísima vocalista Michelle Joy añade al respecto: «Cuando escuches nuestra música, me encantaría que sintieras que no estás solo. La música siempre ha estado ahí para mí. Es una de las cosas que me ha ayudado en tiempos difíciles. Para los peores y mejores momentos, siempre ha habido una canción». Sin duda, a mí me pasa lo mismo, y es por ello que me gusta Cannons.