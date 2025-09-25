«Can’t Get Enough: A Tribute to Bad Company» — Un Viaje por el Hard Rock Legendario

Can’t Get Enough: A Tribute to Bad Company no es solo un disco. Es una conversación entre generaciones para celebrar un legado histórico, el de la banda legendaria Bad Company. El sello discográfico Razor & Tie Records prevé su lanzamiento para el24 de octubre de 2025. Este álbum reúne a varias bandas y artistas que reinterpretan clásicos de Bad Company. Al mismo tiempo, preserva la esencia original y aporta su propio carácter.

Es hard rock en estado puro. El álbum recorre desde riffs clásicos hasta matices contemporáneos, pasando por soul, blues rock, stoner y metal melódico. Un compendio de lujo de guitarras eléctricas contundentes, bajos graves, baterías potentes y voces con carácter sonoro. Un homenaje construido sobre riffs eternos y arreglos personales que mantienen viva la fuerza del original. Pero no solo es un tributo musical. Es un diálogo entre épocas, un puente entre la historia y el presente.

TRIBUTANDO A UN GRANDE

El álbum explosiona con la apertura de la canción Ready For Love interpretadapor HARDY. Un inicio que combina nostalgia y potencia country-rock. Luego sobreviene Shooting Star. Ejecutada por Halestorm junto a Paul Rodgers, que se convierte en un homenaje vibrante a la melancolía rock. Posteriormente, suena Feel Like Makin’ Love. Lo hace a través de la potencia de Slash y Myles Kennedy. Ellos transforman el clásico en una balada intensa cargada de guitarras envolventes. A continuación, Blackberry Smoke, con Paul Rodgers y Brann Dailor. Nos llevan a Run with the Pack. Un viaje épico que mezcla southern rock con una energía progresiva. De ahí pasamos a Rock ‘n’ Roll Fantasy. Tema que desata la energía, glamour y actitud juvenil de The Struts.

LA PLAYLIST

En Bad Company, Charley Crockett ofrece una versión profunda, casi introspectiva. Por su parte, Dirty Honey devuelva la fuerza con Rock Steady, cargada de riffs contundentes. Black Stone Cherry mantiene el pulso clásico en Burnin’ Sky. Mientras Joe Elliott y Phil Collen, junto a Paul Rodgers y Simon Kirke, ofrecen con Seagull, una inyección llenao de dramatismo. Finalmente, el clímax llega con All Right Now. Interpretado por The Pretty Reckless. Taylor Momsen imprime su voz rasgada y visceral. Convirtiendo el clásico en una declaración contemporánea de energía y autenticidad.

Shooting Star – Halestorm (con Paul Rodgers) Ready For Love – HARDY Feel Like Makin’ Love – Slash con Myles Kennedy y The Conspirators Run with the Pack – Blackberry Smoke (con Paul Rodgers y Brann Dailor) Rock ‘n’ Roll Fantasy – The Struts Bad Company – Charley Crockett Rock Steady – Dirty Honey Burnin’ Sky – Black Stone Cherry Seagull – Joe Elliott y Phil Collen de Def Leppard (con Paul Rodgers y Simon Kirke) All Right Now – The Pretty Reckless

BAD COMPANY, LA LEYENDA DE UN ROCK SIN CONCESIONES

Hablar de Bad Company es entrar en una historia. Donde la fuerza bruta del rock se mezcla con la elegancia de la composición clásica británica. La banda nació en 1973. En un momento en que el hard rock vivía su época dorada. Y lo hizo con un linaje que pocos podían igualar. Paul Rodgers, con una de las voces más poderosas y conmovedoras del género, llegaba desde Free. Mick Ralphs aportaba la solidez de Mott the Hoople. Boz Burrell, era el bajo de King Crimson. Simon Kirke (la batería de Free), completaba el cuarteto predestinado a dejar huella.

Desde el principio, la química fue innegable. Bad Company no tardó en definir un estilo propio. Canciones directas, musculosas, con riffs inmediatos y letras que hablaban de carreteras, excesos, amores rotos y redenciones a medias. El debut homónimo de 1974 lo dijo todo con apenas dos palabras: Bad Company. En él estaban los himnos que todavía hoy resuenan como puños en el aire. Can’t Get Enough, Ready for Love y la atmosférica Bad Company, como un modo de entender el rock.

A diferencia de otros grupos de la época, Bad Company no buscaba complejidad progresiva ni virtuosismos innecesarios. Su grandeza estaba en la sencillez llevada a la perfección. Un riff pegadizo. Una voz que desgarraba con autenticidad y un ritmo imparable. Con discos como Straight Shooter (1975), donde brillaban Feel Like Makin’ Love y Shooting Star, la banda consolidó un repertorio de clásicos.

CONQUISTANDO LOS 70 Y LA CAÍDA DE LOS 80

Los años setenta fueron su imperio. Llenaron estadios Y escalaron listas. Se convirtieron en una de las primeras grandes apuestas del sello Swan Song Records, creado por Led Zeppelin. Y aunque el éxito masivo suele pasar factura, Bad Company supo mantener la esencia durante buena parte de esa década. Sin embargo, con los ochenta llegó la inevitable cuesta abajo. Cambios de formación, fricciones internas y discos que no lograron igualar la chispa original.

Aun así, la historia no terminó allí. Paul Rodgers seguiría su camino con proyectos como The Firm. O incluso como vocalista temporal de Queen. Mientras que Bad Company sobrevivía con distintos músicos, manteniendo vivo un legado que nunca se apagó del todo. Hoy, las canciones de la banda se escuchan como auténticos himnos de carretera. Con bares llenos de humo y guitarras que no necesitan adornos para sonar inmortales.

En el fondo, Bad Company representa esa pureza del rock que no pide permiso. Que no explica demasiado y que funciona porque golpea directo al corazón. No inventaron nada que no existiera, pero lo hicieron con un estilo tan personal que acabaron convirtiéndose en referencia. Y es que pocas veces una «mala compañía» resultó tan buena para la historia del rock.

¿POR QUÉ SIGUEN SIENDO RELEVANTES HOY?

Medio siglo después de su debut, Bad Company conserva una vigencia que va más allá de la nostalgia. Sus canciones siguen sonando en películas, series y anuncios, convirtiéndose en parte del inconsciente colectivo. Temas como Feel Like Makin’ Love o Shooting Star han sido versionados, sampleados y reinterpretados por nuevas generaciones. Demostrando que su ADN musical no se ha perdido con el tiempo.

En una era donde la música tiende a lo digital. A lo procesado y a lo efímero, el legado de Bad Company es un recordatorio de que lo esencial emociona. Quizá por eso siguen llenando recintos cada vez que se reúnen. Sus discos clásicos continúan vendiéndose como si el tiempo no hubiera pasado.

En definitiva, Bad Company no es solo una banda de los setenta. Es un símbolo de resistencia del rock atemporal. De esa energía que sobrevive porque apela a lo más básico de la experiencia humana: el deseo, la libertad, el dolor y la celebración. Y por eso, aunque los años sigan corriendo, su música seguirá teniendo algo que decirnos. Can’t Get Enough: A Tribute to Bad Company es, por tanto, una obra coral imprescindible. Una celebración de un legado que vive gracias a voces diversas. Cada banda tiene su momento, la y añade un sello de autenticidad contemporánea que conecta pasado y presente.