Car Seat Headrest presenta dos nuevos EPs: “Madlo Influences” y “Madlo Remixes”

Cada banda tiene a diferentes artistas o grupos que funcionan como fuente de inspiración, en este caso Car Seat Headrest toma algunas de las canciones favoritas que los han inspirado y les han hecho nuevas versiones para el par de EPs de Madlo –Making A Door Less Open– Madlo Influences, y han invitado a otros compañeros del gremio para Madlo Remixes.

Las versiones han sido a David Bowie, Kate Bush, Nine Inch Nails y The Who, mientras que los remixes fueron hechos por Superorganism, Scuba, yeule, Dntel, y 1 Trait Danger.

Siempre es enriquecedor poder realizar el sueño de “me hubiera gustado haber tocado esta canción”,y aún más placentero es escucharlos ya, así que os dejamos directamente con estos dos nuevos EPs:

MADLO INFLUENCES

MADLO REMIXES