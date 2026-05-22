Car Seat Headrest han publicado Teen of Denial: Joe’s Story, una regrabación revisada de su álbum de 2016 Teens of Denial para conmemorar su décimo aniversario. Ya disponible en digital desde el 20 de mayo de 2026 vía Matador Records, el disco llega con letras reescritas, nuevos arreglos, tres canciones inéditas y una premisa que Will Toledo lleva meses madurando: que Teens of Denial siempre estuvo contando una historia que él no había sabido ver. El lanzamiento físico está previsto para el 16 de octubre.

La noticia, sin embargo, ha llegado envuelta en polémica. Porque hay una diferencia entre celebrar un disco y reescribirlo. Y los fans de Car Seat Headrest, que convirtieron Teens of Denial en uno de los textos sagrados del indie de los 2010, tienen muchas preguntas sobre lo segundo.

Joe Osborne nunca existió, pero ahora tiene pasado

En el original, el nombre «Joe» aparecía en varios títulos como guiño a Daniel Johnston, que usaba ese apodo como alter ego. Toledo no lo había concebido como un personaje coherente: era más bien una forma de tomar distancia de sus propias experiencias universitarias, de hablar de la autodestrucción y el cinismo desde un seudónimo con cierto humor negro. Diez años después, revisando el álbum para el aniversario, Toledo vio algo que antes no había visto: una narrativa.

«Empecé a sentir que había una historia contándose a través del disco, aunque nunca lo había concebido como una obra narrativa«»«, explica en el comunicado oficial. Así nació Joe Osborne, un chico de un pueblo pequeño de Carolina del Norte que arranca su primer semestre universitario y atraviesa exactamente las mismas tormentas que Toledo puso en las canciones originales. El grupo volvió al estudio con el productor Steve Fisk —el mismo que grabó el original— para actualizar arreglos, ajustar letras y añadir tres nuevas canciones: «Optimistic Son», «Joe Drives Again» y «The Ravenous House», esta última una especia de nueva versión del épico cierre «The Ballad of the Costa Concordia». «Unforgiving Girl (She’s Not An)» y la polémica «Not What I Needed» quedan fuera de la nueva versión.

El resultado, dice Toledo, «se parece más al disco que Teens of Denial debería haber sido«»«. Es una frase que tiene su lógica interna: cuando escribes desde la oscuridad, es difícil tener perspectiva. Desde la distancia de diez años, la misma historia puede iluminarse de otra manera. Eso es exactamente lo que Toledo defiende que ha hecho aquí. Y hay que reconocer que no es la primera vez que lo intenta: la regrabación de Twin Fantasy en 2018, considerada por muchos una mejora sustancial del original de 2011, ya estableció que revisar el pasado es una parte deliberada de su método creativo. Tanto, que en su página en CrazyMinds ya queda recogido como rasgo definitorio de su carrera.

Un «dying alien» donde antes había una palabrota

El problema, para una parte significativa del fandom, no es la narrativa de Joe. Es lo que Toledo ha quitado por el camino. En Joe’s Story, todos los tacos del original han desaparecido. El verso más citado en los debates de Reddit: donde antes se cantaba «I felt like a walking piece of shit», ahora suena «I felt like a dying alien». El cambio es técnicamente funcional y rítmicamente viable, pero elimina una «brutalidad» que era parte del núcleo emocional del disco. El cinismo descarnado, la rabia sin filtro, ese tono de «no me importa sonar mal porque esto es lo que siento» era parte de lo que hacía que Teens of Denial resonara tan hondo.

La explicación llegó de una fuente indirecta. En un post de Bluesky ya eliminado, el batería Andrew Katz atribuyó los cambios a una «inmersión profunda de Toledo en su religión«»«, y añadió que el cantante «estaba en un lugar diferente al de hace diez años cuando regrabó el disco«. El guitarrista Ethan Ives respondió en Instagram de forma categórica: «No soy, ni seré nunca, cristiano«»«. El propio Toledo, a través de un mensaje no oficial compartido en un servidor de Discord, ofreció una explicación diferente y más mundana: las palabrotas se eliminaron para que el disco «pudiera sacarse de la biblioteca». La banda no ha emitido un comunicado oficial al respecto.

El debate, mientras tanto, se ha ramificado. Una parte del fandom queer de Car Seat Headrest —que había encontrado en Toledo y en canciones como «Drunk Drivers / Killer Whales» una voz que les representaba— ha expresado preocupación ante la ambigüedad de los mensajes sobre su deriva personal. Es legítimo señalarlo, aunque también es justo distinguir entre lo que se sabe y lo que se especula. Lo que sí es claro es que The Scholars (2025) ya demostraba que Toledo opera desde un lugar emocional distinto al de 2016. La distancia siempre tiene un coste.

Tracklist de Teen of Denial: Joe’s Story

«Fill In The Blank» «Vincent» «Destroyed By Hippie Powers» «(Joe Gets Kicked Out of School For Using) Drugs With Friends (But Says This Isn’t a Problem)» «Optimistic Son» (nueva) «Drunk Drivers / Killer Whales» «1937 State Park» «Joe Drives Again» (nueva) «Cosmic Hero» «The Ravenous House» (nueva / refundición de «The Ballad of the Costa Concordia») «Connect the Dots (Song of Secretariat)» «Joe Goes to School»

Del maletero de un coche a los grandes del indie

Car Seat Headrest es, en esencia, la historia de Will Toledo: un músico de Virginia que durante años grabó discos en solitario —literalmente desde el asiento trasero de un coche para no molestar a sus compañeros de piso— y los publicó en Bandcamp sin más red que su propio talento y una base de seguidores que fue creciendo de forma orgánica. Ese periodo entre 2010 y 2014 produjo más de una decena de álbumes de lo-fi íntimo y verborreico que anticipaban todo lo que vendría después. En 2015 fichó por Matador Records con Teens of Style, una recopilación regrabada de lo mejor de su etapa Bandcamp, y un año después llegó Teens of Denial (2016), su primera colección de material nuevo con banda completa y con Steve Fisk en producción. El disco fue un salto de escala: de la habitación al rock de estadio, sin perder un ápice de la honestidad que lo había hecho relevante.

La regrabación de Twin Fantasy (2018) consolidó su reputación de artista que no teme reabrir sus propias obras, y Making a Door Less Open (2020) marcó un giro hacia texturas electrónicas que dividió a sus seguidores. The Scholars (2025) representó un retorno a terreno más reconocible. Ahora, con Teen of Denial: Joe’s Story, Toledo vuelve a hacer lo que siempre ha hecho: mirar hacia atrás para ver si hay algo que todavía no había terminado. La pregunta es si esta vez el coste de esa mirada es demasiado alto.

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