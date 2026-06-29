Cara Delevingne acaba de estrenar «Need It», su tercer single, publicado el 26 de junio vía Warner Records. La canción lleva una firma que lo cambia todo: la de Fiona Apple, una de las compositoras más singulares y esquivas de los últimos treinta años. Y el proceso de escritura es tan peculiar como la propia Apple: los versos de «Need It» nacieron a través de mensajes de texto con fotos de Post-its que las dos artistas se enviaban la una a la otra.

«Estábamos apuntando cosas en Post-its y mandándonos fotos, lo cual es graciosísimo porque podríamos habernos limitado a escribir las letras en el propio mensaje», ha explicado Delevingne a Rolling Stone. «Quería hacer una canción que la honrase, que honrase su impacto en mí como persona y como artista. Sin la experiencia de haberme metido en el estudio con ella, nunca habría sentido que podía ser yo misma, comportarme un poco como una niña, sin tener que actuar como si supiera lo que hago.»

Un «dance banger» con seis firmas y producción de lujo

Que Fiona Apple aparezca en los créditos es la noticia, pero no el único nombre a destacar. «Need It» está coescrita también por Tommy King, Victoria Ryann Zaro, BJ Burton y Amelia Meath, la mitad vocal de Sylvan Esso. La producción recae en Delevingne junto a Burton, el mismo productor que ha moldeado los sonidos de Bon Iver y Charli xcx, y que ya estaba al frente de los dos primeros singles del proyecto.

El resultado es lo que la propia artista define sin ambages como un «dance banger»: electropop de textura abrasiva, sintetizadores distorsionados y una voz troceada en fragmentos que compiten entre sí hasta llegar al puente, donde la canción estalla en un collage de sonidos rotos. El contenido lírico orbita alrededor de la rendición y el deseo de servir al otro, con una intensidad verbal que recuerda más al minimalismo visceral de Apple que a la pista de baile convencional.

Cara Delevingne y Fiona Apple: una amistad que suena

La conexión entre ambas no es nueva ni circunstancial. Cuando Fiona Apple grabó Fetch the Bolt Cutters (2020), uno de los álbumes más aclamados de la última década, Cara Delevingne estaba en el estudio: aportó coros e incluso un maullido que quedó inmortalizado en el disco. Aquella sesión fue, según la propia Delevingne, algo que lo cambió todo a nivel creativo: la liberó de la necesidad de aparentar control y le demostró que la vulnerabilidad no es una debilidad sino una herramienta.

Desde entonces, Apple ha sido una de las grandes defensoras del proyecto musical de Delevingne. «Es una auténtica sabia cuando se trata de plasmar emoción, melodía y letra», ha declarado la artista. Apple, que desde su regreso con «Pretrial (Let Her Go Home)» en 2025 mantiene una presencia activa aunque espaciada en la música, raramente aparece en los créditos ajenos. Que lo haga aquí dice bastante de la relación entre ambas.

El tercer escalón de un debut que va tomando forma

«Need It» llega un mes después de que Delevingne presentara su proyecto en sociedad con el doble single «I Forgot» / «Out of My Head», acompañado de un cortometraje de siete minutos dirigido por Jessica Lee Gagné, y de que pusiera a prueba su nueva vida escénica en el Primavera Sound Barcelona 2026. Desde entonces la gira no ha parado: el mismo 26 de junio, día del lanzamiento, Delevingne cerró sus dos noches agotadas en Baby’s All Right (Brooklyn).

El disco de debut, aún sin título ni fecha confirmados, está previsto para finales del verano vía Warner Records. La gira continúa con fechas en el festival All Things Go de Nueva York en septiembre, y con las ediciones latinoamericanas de Primavera Sound en Buenos Aires y São Paulo.

De la portada de Vogue al estudio con Fiona Apple

Cara Delevingne (Londres, 1992) lleva más de una década siendo una de las caras más reconocibles del planeta, pero con la música siempre rondando alrededor. Compuso una canción para la banda sonora de Valerian (2017), cantó en Fetch the Bolt Cutters, apareció como colaboradora en discos de St. Vincent y Dijon, y protagonizó el revival de Cabaret en el West End londinense. La carrera musical siempre estuvo ahí, esperando el momento adecuado.

La sobriedad fue, según ha explicado en varias entrevistas, el catalizador definitivo. «Siempre supe que lo iba a hacer», ha dicho. «Solo sabía que tenía que ser un poco mayor, tener esa experiencia, ese punto de vista, esa creencia en mí misma.» El resultado, producido íntegramente con BJ Burton y respaldado por Warner Records, es un debut que esquiva deliberadamente el pop de escaparate para instalarse en territorios más abrasivos: experimental, electrónico, físico. «Need It» es el ejemplo más bailable hasta la fecha, pero no el más cómodo. Que Fiona Apple haya querido poner su nombre ahí lo convierte en algo a seguir de cerca.

▶ «Need It» — Cara Delevingne | 26 de junio de 2026 | Warner Records

¿Te ha sorprendido la colaboración entre Cara Delevingne y Fiona Apple, o tenía todo el sentido del mundo? Cuéntanoslo en los comentarios o en nuestras redes sociales.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter, Bluesky o Telegram) o nuestro canal oficial de Whatsapp.