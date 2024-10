Caribou anuncia un DJ set gratuito en Barcelona por el 30º aniversario de Nitsa Club

La tarde del próximo jueves 3 de octubre será especial en Barcelona, ya que Caribou, el aclamado proyecto del productor y músico Dan Snaith, ofrecerá un DJ set gratuito en Nitsa Club para celebrar el lanzamiento de su nuevo álbum Honey. Este evento forma parte de las celebraciones por el 30º aniversario del emblemático club barcelonés y cuenta con la colaboración de Primavera Sound. La fiesta pop up se llevará a cabo en la Sala Apolo de 19:00 a 23:00 y permitirá a los asistentes disfrutar de una sesión de DJ de cuatro horas, donde Snaith presentará en primicia su esperado sexto álbum, un día antes de su lanzamiento oficial por el sello City Slang.

Honey llega cuatro años después del aclamado Suddenly (2020) y promete un sonido más ecléctico y orientado al club. La nota de prensa del disco destaca que es un álbum que te atrapa y te mueve, con temas enormes para la pista de baile que brillan y sorprenden. Ya se han lanzado algunos avances como Honey, Broke My Heart, Volume y Come Find Me.

La asistencia al evento de Caribou en Nitsa es gratuita, pero requiere registro previo a través de un formulario. Los registrados recibirán un email con las instrucciones para reservar su entrada sin coste. Se recomienda llegar con antelación debido al aforo limitado.