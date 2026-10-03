Cariño han publicado su canción contra el frío con el abrigo todavía en el armario. El single “Puto invierno” salió el 2 de octubre y es el último adelanto de Pop! Magic! Tragedy!, el disco que llegará el 6 de noviembre a través de Sonido Muchacho. Viene con las guitarras saturadas y un estribillo que se canta a gritos. En sentido literal.

La canción se armó con dos piezas que no estaban pensadas para encontrarse. Alicia Ros había escrito una balada lenta, harta de semanas de lluvia (y de una marmota que pronosticaba frío para rato), mientras Paola Rivero tenía guardada una instrumental bastante más acelerada. Al juntarlas, la balada se quedó por el camino. Lo que sobrevive es el costumbrismo irónico de siempre, con una letra que arranca desconfiando del género humano y acaba, a su pesar, enamorada.

Lo que “Puto invierno” cuenta del Cariño de dos

Ros y Rivero llevan más de un año funcionando como dúo, desde que María Talaverano dejó de tocar con ellas en mayo de 2025 (la salida se hizo oficial en septiembre). El cambio de formación no ha movido el centro de gravedad del grupo. Desde los tiempos de Movidas, lo de Cariño ha sido pop de guitarras con letras de diario íntimo, y aquí las guitarras simplemente suben un par de rayas.

Y una apuesta: de los tres adelantos, este es el que seguirá en el repertorio cuando pase la promoción. Pocas cosas funcionan mejor en una sala que un estribillo hecho para desgañitarse.

El disco se grabó en Abbey Road con Pete Robertson, exbatería de The Vaccines, una banda que debutó en 2011 con un álbum de canciones cortas y estribillos para corear (de ahí a gritar hay un paso). El concepto lo toman de Pop Magic!, el ensayo en el que Grant Morrison, el guionista de The Invisibles, defendía la creación como una forma de magia práctica. Antes habían salido “Odio la música”, a las puertas del verano, y “Romántico”, en septiembre.

La parte más literal de la idea llegará en directo. La gira de salas pasará por Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, Granada, Málaga y Zaragoza, y cada concierto tendrá un número de magia propio a modo de teloneo. En Madrid, la cita será el 7 de enero de 2027 en La Riviera, dentro de Inverfest. Las entradas ya están a la venta en la web del grupo.

Cariño, de Lavapiés a Abbey Road

Cariño echaron a andar en 2017, cuando María Talaverano y Paola Rivero se conocieron en una aplicación de citas para mujeres y decidieron montar un grupo de pop. A la salida de un concierto de El Buen Hijo reclutaron a Alicia Ros, que entró en febrero de 2018 con una condición: cantar además de tocar el bajo. Ese mismo año, Elefant les editó el mini-LP Movidas, con “Bisexual” y “Mierda seca”, y el tontipop encontró en ellas a una de sus caras más reconocibles. En 2020, Coachella las anunció en su cartel, aunque la pandemia retrasó el estreno hasta 2022, el año de su segundo disco, Cariño. Tanto por hacer (2024) fue el último que firmaron siendo tres.

▶ “Puto invierno” — Cariño | 2 de octubre de 2026 | Sonido Muchacho

¿Será “Puto invierno” la canción que más se grite en esta gira?

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