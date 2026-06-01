Carlangas lo tenía claro desde el principio: el experimento más pop de Bailódromo, Vol. 1 estaba bien, pero su sitio natural siempre ha sido donde las guitarras mandan y la electricidad no pide permiso. 28 de mayo de 2026. Ese es el día en que el compostelano publica Universo Paralelo (Caries Records / Virgin Music Group), su tercer álbum en solitario desde el parón indefinido de Novedades Carminha, y el disco que mejor lo explica como artista hasta la fecha. Diez canciones, una banda nueva, colaboraciones con Leiva y Dear Joanne, y un arco de referencias que va de Lou Reed a The Strokes pasando por Blur, Sonic Youth o Elvis Costello. Reconozcámoslo: esto es exactamente lo que esperábamos de él.

De «Podría ser peor» a «Lo quiero todo»: cuando la guitarra es el argumento

El primer golpe llegó en enero con «Podría ser peor», junto a Leiva, y ya quedó claro que Universo Paralelo no iba a tener complejos. El tema trepó por el Top Viral de Spotify España con una naturalidad que dice mucho de lo bien que Carlangas conoce su propio código, y no es difícil entender por qué: es urgente, guitarrero y directo, sin artificios. Luego vino «Problemas», con Dear Joanne, que eleva la electricidad hasta un punto de tensión que recuerda por qué el rock de guitarras sigue siendo una forma perfectamente válida de decir cosas importantes. Y finalmente «Universo Paralelo» como tercer single, que aplaca un poco el tempo y apuesta por el medio tiempo melódico con ese lirismo romántico y ligeramente irónico que Carlangas maneja tan bien: lo que él mismo describe, con humor, como una «guerra por la paz mundial».

El resto del disco se mueve en ese mismo eje, pero con más matices de lo que podría parecer a primera vista. «Gran Vía» y «DNI» muestran su cara más gamberra y romántica a la vez (hay algo de la desfachatez de Jonathan Richman en esas canciones que resulta francamente refrescante). «Vienen a por ti» es la más sucia del lote: rock de raíz, con mugre y actitud, la que más huele a garaje de los años setenta. «Familia S.L.» y «Si lo sé no vengo» bajan el ritmo para mirar de frente ciertas facturas que la vida adulta pasa sin previo aviso, y Carlangas las paga sin aspavientos. El «Interludio» actúa como respiro en el centro del disco, y «Lo quiero todo» lo cierra con una afirmación que, en el contexto del álbum, suena casi como un manifiesto. La nueva banda que lo acompaña hace que todo esto respire: hay química, hay suciedad controlada, hay convicción.

Diez canciones para habitar

Podría ser peor (con Leiva) Universo paralelo Si lo sé no vengo Gran Vía Vienen a por ti Familia S.L. DNI Problemas (con Dear Joanne) Interludio Lo quiero todo

El verano más grande de su carrera: festivales y salas en 2026

Carlangas sale a presentar Universo Paralelo por todo el país con una agenda que da vértigo. Después de sus primeras paradas en festivales, la gira de salas lo llevará en otoño por primera vez en solitario a escenarios como La Riviera en Madrid (30 de octubre, Inverfest) o Sala Apolo en Barcelona (12 de noviembre). Antes, el circuito de festivales de verano: desde el Festival de Les Arts en Valencia (5 de junio) hasta el O Son do Camiño en Santiago de Compostela (20 de junio), con paradas en el FIB en Benicàssim (18 de julio), el Sonorama Ribera en Aranda de Duero (5 de agosto), el Cooltural Fest en Almería (20 de agosto) y el Granada Sound (11 de septiembre), entre muchos otros.

Fechas confirmadas:

05.06 — Valencia. Festival de Les Arts

Festival de Les Arts 20.06 — Santiago de Compostela. O Son Do Camiño

O Son Do Camiño 27.06 — Fene. Perla Mural Fest

Perla Mural Fest 11.07 — Elche. Nits d’estiu

Nits d’estiu 18.07 — Benicàssim. FIB

FIB 05.08 — Aranda de Duero. Sonorama Ribera

Sonorama Ribera 20.08 — Almería. Cooltural Fest

Cooltural Fest 11.09 — Granada. Granada Sound

Granada Sound 16.09 — Oviedo. Fiestas de San Mateo

Fiestas de San Mateo 26.09 — Cambre. Rock in Cambre

Rock in Cambre 02.10 — Palencia. Universonoro

Universonoro 30.10 — Madrid. La Riviera — Inverfest

La Riviera — Inverfest 12.11 — Barcelona. Sala Apolo

Sala Apolo 14.11 — Mallorca. Es Gremi

Es Gremi 12.02 — Zaragoza. Sala Oasis

Sala Oasis 20.02 — Valencia. Sala Moon

El rock que lo trajo hasta aquí

Carlangas es el proyecto en solitario de Carlos Díaz, voz y alma de Novedades Carminha, el grupo compostelano que durante más de una década fue uno de los referentes del indie de guitarras en España. Cuando la banda anunció su parón indefinido, Carlangas no tardó demasiado en retomar el camino en solitario. Su debut homónimo Carlangas (2023) aterrizó con fuerza, confirmando que tenía criterio propio y canciones para sostenerlo, y Bailódromo, Vol. 1 (2024) exploró territorios más cercanos al pop electrónico, dejando claro que no le interesaba repetirse.

Con Universo Paralelo cierra un triángulo perfecto: el disco en el que regresa al rock de guitarras que lo formó (de Lou Reed a The Strokes, de Blur a Sonic Youth) pero con la madurez y el oficio que dan tres álbumes en solitario y toda una vida escuchando música de verdad. Que haya elegido hacerlo con una banda nueva, con colaboradores como Leiva y Dear Joanne, y con canciones que hablan de la vida adulta sin condescendencia ni nostalgia barata, dice mucho de dónde está ahora mismo. Es su disco más ambicioso. Y, por ahora, el mejor.

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