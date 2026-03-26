Carlos Ares y Valeria Castro arrasan en los Premios MIN 2026 en una noche histórica para la música independiente

Foto: © Adrián YR / Premios MIN

La XVIII edición de los Premios MIN ha dejado claro quiénes están marcando el pulso de la música independiente española. Carlos Ares y Valeria Castro se han convertido en los grandes triunfadores de la gala celebrada por primera vez en el Gran Teatro de Córdoba, llevándose tres galardones cada uno en una noche que celebró talento, diversidad y una escena que no deja de crecer.

El gallego Carlos Ares brilló con La boca del lobo, que se llevó el Premio ONErpm a Álbum del Año y el Premio AGEDI a Mejor Álbum de Pop, además del Premio INGRESSE a Mejor Directo por su actuación en la Plaza del Trigo del Sonorama Ribera. Por su parte, Valeria Castro conquistó al jurado con El cuerpo después de todo, que le valió el Premio MIN 2026 a Mejor Álbum de Música de Raíz, además del Premio AIE a Mejor Artista y el Premio Radio 3 a Canción del Año por “Tiene que ser más fácil”.

La gala, presentada por Tamara García y Masi Rodríguez, estuvo marcada por un ambiente festivo y por el discurso emocionado de María Pellicer, presidenta de UFi, quien recordó que la música independiente es “una forma de creer en los proyectos, de acompañarlos, de darles tiempo y espacio para crecer sin renunciar a lo que uno es”. Un mensaje que resonó especialmente en una edición donde la variedad estilística fue protagonista.

Entre los premiados también destacaron Quique González, ganador del Mejor Álbum de Rock por 1973 y del Premio a Mejor Letra Original por “Terciopelo Azul”; Pulp, que se llevaron el Premio MERLIN a Mejor Artista Internacional; y Ana Curra, homenajeada con el Premio de Honor Mario Pacheco por una trayectoria que ha marcado generaciones desde la mítica Parálisis Permanente.

La lista de ganadores refleja la amplitud de la escena: desde el flamenco de Rocío Márquez y Pedro Rojas Ogáyar, al jazz de Pablo Martín Caminero y David Carpio, pasando por la electrónica de GAZZI, el euskera de Merina Gris, el catalán de Júlia Colom o el gallego de De Ninghures. La música en directo también tuvo su espacio con actuaciones de Rufus T. Firefly, Queralt Lahoz, Sanguijuelas del Guadiana, Çantamarta, Ruth, Vera Fauna y Las Rodes.

Los Premios MIN 2026 confirman que la independencia no es un género, sino una forma de entender la música: compromiso, riesgo, identidad y una comunidad que sigue creciendo gracias al apoyo de instituciones, medios y, sobre todo, artistas que no renuncian a su voz.

Los Premios MIN, una historia que celebra la independencia como motor creativo

Desde su creación en 2009, los Premios MIN se han consolidado como el gran escaparate de la música independiente en España. Organizados por la Unión Fonográfica Independiente (UFi), nacieron con el objetivo de dar visibilidad a proyectos que, fuera de los circuitos comerciales tradicionales, estaban renovando el panorama musical con propuestas arriesgadas y personales. A lo largo de sus ediciones, han reconocido a artistas tan diversos como Zahara, Vetusta Morla, Belako, Pablo Und Destruktion, Rodrigo Cuevas o Triángulo de Amor Bizarro, convirtiéndose en un termómetro fiable de la creatividad nacional. Su crecimiento ha ido de la mano de una industria que apuesta por la diversidad lingüística, la experimentación y la profesionalización del sector. La edición de 2026 reafirma su papel como una cita imprescindible para entender hacia dónde se mueve la música independiente española.

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