Carlos Sadness le dice adiós a «La Vida Perfecta» con una sátira bailable y luminosa

Carlos Sadness vuelve a la carga con La Vida Perfecta, un nuevo single que se estrenó el 21 de octubre de 2025 bajo el sello Esmerarte. El tema marca el cierre de la etapa de su álbum Realismo Mágico (2024) y el inicio de un nuevo ciclo creativo, tras dos años de gira por España y Latinoamérica, incluyendo sold outs en recintos como el Auditorio Nacional de Ciudad de México. Con su característico estilo de indie tropical, el artista barcelonés transforma la crítica social en una melodía bailable, irónica y profundamente humana.

La canción desnuda el contraste entre la imagen y la autenticidad, con versos como “Adiós a la vida perfecta, adiós a la ciencia ficción. Tan solo quiero volver a ser yo”, que funcionan como un manifiesto contra las “vidas escaparate” que dominan las redes sociales. Sadness alterna confesión íntima y sátira social en un estribillo que vibra con esperanza y vulnerabilidad. En palabras del propio artista: “La abundancia solamente sirvió para ver más claro el vacío. Una canción para los que nos hemos cansado de fingir ser perfectos”.

El lanzamiento se suma a una serie de colaboraciones recientes con artistas como Nasa Histoires, Salomón Beda y Suu, esta última en una canción para el documental de Dulceida. Además, Sadness está confirmado en festivales como Vive Latino (México) y Interestelar (Sevilla), consolidando su presencia en la escena con uno de los lanzamientos más relevantes del indie pop en español este otoño.

De Ciencias Celestes a Realismo Mágico: el universo poético de Carlos Sadness

Desde que abandonó su alias Shinoflow en 2011, Carlos Sadness ha construido una de las carreras más singulares del indie pop español. Su primer álbum como Sadness, Ciencias Celestes (2012), ya mostraba una sensibilidad lírica y visual que lo diferenciaba del resto. Con La Idea Salvaje (2015), dio el salto definitivo, incorporando elementos tropicales y colaboraciones con artistas como Caloncho. El disco fue un éxito en España y México, y canciones como Qué Electricidad y Perseide se convirtieron en himnos generacionales.

En 2018, lanzó Diferentes Tipos de Luz, un álbum que le valió un Latin Grammy por Mejor Diseño de Empaque y que incluyó temas como Física Moderna y Te Quiero un Poco. Su cuarto disco, Tropical Jesus (2020), consolidó su estética galactropical con canciones como Isla Morenita y Aloha, esta última en colaboración con Bomba Estéreo, y que fue incluida en la banda sonora oficial de FIFA 21. En 2024, con Realismo Mágico, Sadness apostó por una producción más internacional y colaboraciones con Ximena Sariñana, Carla Morrison y Melissa Robles, explorando temas como la bondad, la ternura y la empatía en un mundo acelerado.

Con más de 100 millones de reproducciones en Spotify, 35 millones en YouTube y 10 discos de oro, Carlos Sadness no solo ha creado un sonido propio, sino también una comunidad que lo sigue por su autenticidad, su visión artística y su capacidad para convertir lo cotidiano en poesía. La Vida Perfecta no es solo una canción: es una declaración de principios.

