Dieciocho años sin material nuevo. Ese es el silencio que rompe Carly Simon con Comes In Waves, su nuevo álbum anunciado hoy y que llegará el 14 de agosto. El primer adelanto es «Howl», una canción que Simon describe como un viaje desde la traición hasta el perdón, y que ya puede escucharse junto al anuncio.

Lo que distingue a Comes In Waves de cualquier disco de regreso genérico es quién está alrededor de Simon en estas grabaciones. El álbum, escrito y producido junto a David Spencer en su estudio de Martha’s Vineyard, incluye colaboraciones de sus hijos Ben Taylor y Sally Taylor, de sus colaboradores históricos Paul Samwell-Smith y Frank Filipetti, y de John Forté, en una de sus últimas grabaciones antes de su muerte el pasado enero. La conexión entre Simon y Forté no es circunstancial: ella fue una de las voces que más presionó por su salida anticipada de prisión en 2008, y el rapero la llamó su «madrina espiritual».

La canción que nace donde termina la rabia

Sobre «Howl», Simon explica: «‘Howl’ vive en ese espacio entre la traición y el perdón, donde la rabia tiene que expresarse antes de poder soltarse. Habla de dejar salir la frustración para que no se quede ahí, fermentando. La canción empieza en la rabia, pero avanza hacia el perdón, y conecta con cualquier situación donde se ha roto la confianza».

No es una declaración vacía de promoción. Es la clave de lectura de todo el disco: doce canciones grabadas por alguien que lleva cinco décadas documentando relaciones, rupturas y lo que queda después.

Doce canciones grabadas en familia

Comes In Waves se grabó íntegramente en el estudio de Simon en Martha’s Vineyard, la isla donde reside de forma permanente desde hace décadas. Esta es la lista completa de canciones que compondrán el álbum:

«Howl» «Maybe I Never Loved You» «Peaches» «Love Has No Ending» «Mother Of Pearl» «Slowly» «Four In The Morning» «The More I Look For You» «Love The Way I Do» «The Father Daughter Dance» «Share The End» «Do It Anyway»

Títulos como «The Father Daughter Dance» o «Share The End» ya apuntan al terreno emocional del disco: familia, despedidas, balance. Encajan con un álbum grabado en casa, con la generación siguiente (Ben y Sally Taylor) presente en la sesión, y con la última aportación de un amigo que no llegó a ver el resultado terminado.

De «That’s The Way I’ve Always Heard It Should Be» a «Comes In Waves»

Carly Simon debutó en 1971 con un álbum homónimo grabado en los Electric Lady Studios de Nueva York, que la situó de inmediato como una de las voces del nuevo cantautor americano. A esa década siguieron No Secrets (1972, con «You’re So Vain») y una serie de discos que la consolidaron como una de las compositoras más afiladas de su generación. En 1987 llegó Coming Around Again, su disco más exitoso de la era Arista, y en los noventa giró hacia los estándares con álbumes como Film Noir (1997), que contó con notas de Martin Scorsese y un dueto con John Travolta.

Su último álbum de canciones originales fue This Kind Of Love (2008). Desde entonces, Simon ha publicado versiones, recopilatorios y un álbum acústico (Never Been Gone, 2009), pero ninguna colección de material nuevo. Dieciocho años después, Comes In Waves llega como el disco que cierra ese paréntesis, y lo hace con las personas que han estado presentes en los momentos más determinantes de su vida: sus hijos, sus colaboradores de siempre y la última grabación de un amigo que ya no está.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter, Bluesky o Telegram) o nuestro canal oficial de Whatsapp.