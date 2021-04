Carmelita pone fecha a su EP debut y concierto presentación en Madrid

Tras varias adelantos (We Used To Be Like Those Kids, Starfish, Men, Broken phones and velveteen shirts y Learning to dance) el próximo 9 de abril verá la luz el EP debut de Carmelita, un trabajo de 4 canciones en producidas por Brian Hunt en El Invernadero con un sonido que bebe del folk americano, el rock alternativo y el emo.

La banda se posiciona como un bastión del heartland rock en Madrid tomando como referencia el drama y la urgencia de Bruce Springsteen para mezclarlo con letras ácidas, irónicas y costumbristas en un estilo propio de grupos actuales de la escena folk punk como Jeff Rosenstock o The Front Bottoms.

En su EP debut, Carmelita, estos elementos del ADN del grupo están condensados en un puñado de himnos para bares de carretera y pogos en antros lúgubres que junto a una melosa balada psicodélica crean un retrato vivo de un grupo independiente con un sonido muy personal, una energía contagiosa y un poco de mala hostia. De momento, estas canciones podrán verse en directo el próximo 11 de abril en sala Maravillas, donde actuaran junto a The Stirrings.

El Losercore ha llegado.

¿Quiénes son Carmelita?

Carmelita es una banda de loser-core y power pop afincada en Madrid e inspirada por bandas alternativas de la escena internacional como Japandroids, Beach Slang, Soccer Mommy o Car Seat Headrest. Concebido inicialmente en 2016 como un proyecto del vocalista estadounidense Patrick Kilbride y el guitarrista de ascendencia cubana Alex García, el dúo comienza grabando maquetas caseras acústicas a las que pronto incorporan un sonido mucho más ‘garage’ a los temas ya compuestos. Pensando que posiblemente habían dado con algo, salen a la búsqueda de nuevos componentes para completar la formación. Es aquí donde entran en juego Ricardo Costa (Batería) y Bruno Motta (Bajo), dos brasileños multi-instrumentistas que se enamoran de el estilo directo, bien que un poco naive, y letras ácidas de Patrick que ofrecen un retrato de noches bochornosas, vergüenza, arrepentimiento, relaciones y el darte cuenta de que seguramente ya se te haya pasado el arroz para hacer esto de la música.



Tras 6 meses puliendo las canciones en ensayos, dando showcases acústicos y moviendo la maqueta por varios concursos, Carmelita logra ser finalista del concurso de bandas de EDP y de Capitán Demo de Radio 3. Viendo bueno el momento de pasar a la acción, el grupo acude a los estudios ‘El invernadero’ con Brian Hunt para regrabar la demo. Ahora, con la incorporación de Paula Martín (Teclas), el grupo se prepara para lanzar su primer EP y empezar a hacerse hueco en el underground madrileño.