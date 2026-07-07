Carmen Villain ha anunciado Memoria, su tercer álbum en solitario, que llegará el 4 de septiembre a través de Smalltown Supersound. La noticia viene acompañada del primer adelanto, «Entre Nosotros», una pieza de dub espectral que ya deja claro hacia dónde apunta el disco: una escucha profunda que convierte el recuerdo en materia sonora.

«Entre Nosotros»: el recuerdo convertido en dub espectral

Con más de siete minutos de duración, «Entre Nosotros» combina grabaciones nuevas con material de archivo propio: el clarinete de la propia Villain se entrelaza con las flautas de su colaboradora habitual Johanna Orellana y la trompeta de Eivind Lønning. El resultado es una masa sonora que respira y se disuelve, fiel a esa idea de la artista de que la consola de mezclas es, en sí misma, un lugar donde habita la memoria: los filtros, los volúmenes y las texturas del dub mutan igual que lo hacen los recuerdos con el tiempo.

«Memoria», un álbum construido desde el archivo sonoro

Memoria amplía la vía de escucha profunda que Villain exploró en Only Love From Now On (2022), su disco de referencia hasta la fecha, y la lleva un paso más allá apoyándose en los escritos de Pauline Oliveros (pionera del «deep listening») y en la película Memoria (2021), del cineasta Apichatpong Weerasethakul. El resultado, según describe la propia discográfica, es una «introspección cósmica»: una colección con secuencia narrativa que reconfigura muestras del archivo personal de la artista en siete piezas nuevas. Su trabajo reciente componiendo para danza contemporánea e instalaciones (incluida una residencia en el IRCAM de París) también deja huella en el disco, con un sentido del espacio físico en el que los sonidos pequeños se expanden hasta ocupar entornos enormes mientras los grandes se repliegan.

https://open.spotify.com/track/6iEl4Qt5gknF2UuitMt5xf

Carmen Villain, o cómo convertir el desarraigo en lenguaje propio

Nacida como Carmen Maria Hillestad en Michigan (Estados Unidos) en 1983, hija de madre mexicana y padre noruego, Carmen Villain creció en Oslo y trabajó como modelo en su adolescencia y primera juventud antes de instalarse en Londres en 2005 para dedicarse a la música. Sus primeros discos, de guitarras y estética shoegaze, dieron paso con el tiempo a un universo mucho más atmosférico: field recordings, sintetizadores y vientos que la convirtieron en una de las voces más singulares del ambient y el dub contemporáneos, con una discografía publicada casi en su totalidad a través de Smalltown Supersound. Only Love From Now On (2022) marcó su consagración crítica, y Memoria llega ahora como el siguiente capítulo de esa exploración sobre cómo el sonido, igual que el recuerdo, se transforma cada vez que se reproduce.

▶ «Memoria» — Carmen Villain | 4 de septiembre de 2026 | Smalltown Supersound

¿Os atrae la propuesta conceptual de «Memoria»? ¿Habíais escuchado antes a Carmen Villain? Cuéntanoslo en los comentarios o en nuestras redes sociales.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter, Bluesky o Telegram) o nuestro canal oficial de Whatsapp.