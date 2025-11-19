caroline se expande con un nuevo capítulo sonoro en «caroline 2 deluxe»

La banda londinense caroline, conocida por su espíritu experimental y su capacidad para transformar la fragilidad en épica, acaba de publicar caroline 2 deluxe, una edición ampliada de su segundo álbum que añade siete cortes inéditos y grabaciones en crudo. El lanzamiento, disponible desde noviembre de 2025, incluye demos como When I get home y Song two, además de una improvisación titulada greek2go, registrada en un antiguo local de cocina griega que más tarde se convirtió en su estudio.

El octeto, que ya había sorprendido con caroline 2 en mayo de 2025, se reafirma aquí en su gusto por lo espontáneo y lo imperfecto. Según declaraciones recogidas por DIY, el grupo celebra la textura de las grabaciones de móvil y micrófonos portátiles, porque capturan la libertad del momento previo a que una canción se solidifique. En esta edición también aparece su versión de you never really get that far de Coldplay, un guiño inesperado que refuerza su carácter explorador.

La crítica ha recibido caroline 2 como un paso decisivo en la evolución del grupo, y con esta nueva edición deluxe, caroline no solo amplía su repertorio, sino que ofrece una mirada íntima a su proceso creativo, mostrando cómo las ideas iniciales y los ensayos improvisados pueden convertirse en piezas con tanto peso como las versiones finales. Es un recordatorio de que su música no busca la perfección pulida, sino la emoción que surge del instante.

caroline, una historia de ocho voces que reinventan el post-rock

La trayectoria de caroline comienza en Londres en 2017, cuando Jasper Llewellyn, Mike O’Malley y Casper Hughes empezaron a experimentar con sonidos influenciados por el midwest emo, el folk apalache y el minimalismo clásico. Poco a poco se fueron sumando otros músicos —Oliver Hamilton, Magdalena McLean, Freddy Wordsworth, Alex McKenzie y Hugh Aynsley— hasta formar el octeto actual. Su dinámica siempre ha sido más cercana a un colectivo que a una banda convencional: largas sesiones de improvisación, ensayos en espacios alternativos y una búsqueda constante de nuevas texturas.

En 2022 publicaron su debut caroline, un álbum que llamó la atención por su mezcla de post-rock atmosférico y folk experimental. La crítica lo situó en la misma conversación que grupos como Low o Black Country, New Road, aunque con un enfoque más contemplativo y minimalista. Tres años después, en 2025, llegó caroline 2, grabado en Big Jelly Studios en Ramsgate y producido por la propia banda. Con singles como Total euphoria y Tell me I never knew that (este último en colaboración con Caroline Polachek), el disco consolidó su reputación internacional y recibió elogios por su capacidad de unir lo accesible con lo arriesgado.

La discografía de caroline se completa ahora con caroline 2 deluxe, que funciona como puente entre el material más pulido y las grabaciones espontáneas que definen su identidad. En apenas dos álbumes y una edición expandida, el grupo ha demostrado que su propuesta no depende de etiquetas: se mueve entre el post-rock, el indie folk y la experimentación sonora, siempre con un pie en la emoción y otro en la exploración. Su evolución confirma que estamos ante una de las bandas más singulares de la escena británica actual, capaces de transformar la intimidad de una improvisación en un manifiesto artístico de gran alcance.

