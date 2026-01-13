Carteles, webs y pistas: Harry Styles prepara su vuelta con «We Belong Together»

La maquinaria del pop global vuelve a girar alrededor de Harry Styles, y esta vez lo hace con un aura de misterio que ha puesto a sus fans —y a buena parte de la industria— en estado de alerta. En los últimos días, ciudades como Londres, París, Los Ángeles, Nueva York, Copenhague, Sídney o Florencia han amanecido empapeladas con un mismo mensaje: We Belong Together. La frase, acompañada de una imagen aérea de un público iluminado, coincide exactamente con el cierre del vídeo de Forever, Forever, el tema instrumental que el británico publicó el pasado diciembre como regalo navideño para sus seguidores.

La aparición simultánea de estos carteles, sumada al lanzamiento de una nueva web con la misma estética, ha disparado las especulaciones: ¿estamos ante el título del próximo single, del cuarto álbum o de ambos? Aunque Styles no ha confirmado nada, la sincronía de movimientos apunta a un regreso inminente. Según NME, el artista lleva trabajando en nuevas canciones desde 2024, cuando fue visto entrando en RAK Studios en Londres, y ya en 2022 había adelantado que tenía ideas en marcha para su siguiente proyecto en solitario.

A este puzzle promocional se suma otro dato jugoso: Page Six asegura que Styles habría firmado un nuevo acuerdo para regresar al Madison Square Garden, donde ya ofreció 15 conciertos con todas las entradas agotadas en 2022. BBC News, por su parte, apunta a una posible residencia en el Co-op Live de Manchester, recinto en el que el músico es inversor y que abrió sus puertas en 2024. Si ambas informaciones se confirman, 2026 podría convertirse en el año del gran retorno escénico del británico.

Mientras tanto, el legado reciente de Styles sigue pesando. Su último álbum, Harry’s House, no solo arrasó en listas de todo el mundo, sino que también se llevó los premios a Álbum del Año en los BRITs y los Grammy de 2023. Con singles como As It Was, Late Night Talking o Music For A Sushi Restaurant, el disco consolidó su estatus como uno de los artistas pop más influyentes de la década.

De ídolo adolescente a referente global: la evolución imparable de Harry Styles

El salto a la fama de Harry Styles llegó como miembro de One Direction, la boyband surgida de The X Factor que redefinió el fenómeno fan a escala planetaria. Tras la pausa indefinida del grupo en 2016, Styles emprendió un camino en solitario que sorprendió a propios y extraños por su ambición artística. Su debut homónimo, Harry Styles (2017), ya mostraba una inclinación hacia el rock clásico, el soft pop y la estética setentera, alejándose del molde habitual de las estrellas surgidas de realities. Con Fine Line (2019), el británico dio un salto cualitativo: el álbum mezclaba pop expansivo, psicodelia ligera y baladas luminosas, y lo consolidó como un artista con voz propia, capaz de llenar estadios y conquistar a la crítica internacional.

El punto de inflexión definitivo llegó con Harry’s House (2022), un trabajo más íntimo, cálido y sofisticado que lo situó en la cima del pop global. El éxito de As It Was —convertido en uno de los mayores hits de la década— y la solidez del álbum lo llevaron a ganar los premios más prestigiosos de la industria, además de protagonizar una de las giras más extensas y celebradas de los últimos años, Love On Tour, que culminó en 2023 con un emotivo concierto en Italia donde interpretó por primera vez la pieza instrumental que más tarde se titularía Forever, Forever. Paralelamente, Styles ha explorado el cine con papeles en Don’t Worry Darling y My Policeman, y hasta ha corrido la maratón de Berlín en menos de tres horas, demostrando una versatilidad poco común en el panorama pop actual. Con rumores de nuevo álbum, posibles residencias en Nueva York y Manchester y una base de fans más activa que nunca, su próxima etapa promete ser una de las más relevantes de su carrera.

