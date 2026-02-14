Casey Wasserman pone en venta su agencia tras la fuga masiva de artistas

La decisión de Casey Wasserman de poner a la venta su agencia no llega de repente, sino que es la consecuencia directa de una estampida de artistas que, en apenas días, ha dejado a la compañía en una situación crítica. La publicación de millones de documentos relacionados con el caso Epstein ha colocado al empresario en el centro de una tormenta que ha terminado por arrastrar a su negocio principal. Según NME, el propio Wasserman reconoció en un comunicado interno que se había convertido en “una distracción” para el funcionamiento de la empresa, lo que precipitó su salida del día a día y el inicio del proceso de venta.

Pero el verdadero punto de inflexión ha sido la reacción de los artistas. La agencia ha visto cómo nombres clave de su roster abandonaban el barco uno tras otro. Weyes Blood, Orville Peck, Chelsea Cutler, Chappell Roan, Water From Your Eyes, Wednesday, Beach Bunny, Dropkick Murphys, Gigi Perez, Lily Seabird, Sylvan Esso, Bully o Local Natives forman parte de una lista que no ha dejado de crecer. Muchos de ellos han sido especialmente explícitosen redes sociales, y figuras como Bethany Cosentino (Best Coast) pidieron públicamente que su nombre fuese retirado de la web de la agencia.

La salida de tantos artistas no solo evidencia una crisis reputacional: también revela un cambio profundo en la relación entre músicos y estructuras corporativas. En un momento en el que la transparencia y la responsabilidad ética pesan más que nunca, muchos artistas han preferido cortar lazos antes de verse asociados a cualquier polémica. Sin duda, esta reacción colectiva refleja una tendencia creciente: los músicos, especialmente dentro del indie y la escena alternativa, están cada vez menos dispuestos a tolerar vínculos empresariales que puedan comprometer su integridad pública.

La agencia, que durante años fue un actor clave en la representación de artistas emergentes y consolidados, se enfrenta ahora a un futuro incierto. Con Mike Watts asumiendo el control operativo y Wasserman centrado en la organización de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, el proceso de venta será determinante para definir si la compañía puede reconstruir su reputación o si este episodio marca el principio del fin de una de las agencias más influyentes del sector.

La historia de Wasserman: de referente global a crisis reputacional

La trayectoria de Wasserman es, en muchos sentidos, la historia de cómo una agencia puede convertirse en un actor central de la industria cultural combinando ambición, visión empresarial y una red de contactos estratégicos. Fundada por Casey Wasserman a principios de los 2000, la compañía nació inicialmente como una firma centrada en el deporte, heredera del legado familiar de Lew Wasserman, una de las figuras más influyentes de Hollywood en el siglo XX. Con el tiempo, la agencia amplió su alcance hacia el entretenimiento y, especialmente, hacia la música, construyendo un roster que mezclaba artistas emergentes con nombres consolidados. Su crecimiento fue rápido: adquisiciones clave, alianzas con promotores internacionales y una presencia cada vez mayor en festivales y giras globales consolidaron a Wasserman como una de las agencias más potentes del sector.

Durante dos décadas, la compañía se caracterizó por su capacidad para detectar talento antes que la competencia y por ofrecer un modelo de representación integral que abarcaba desde giras y patrocinios hasta estrategias de posicionamiento cultural. En ese periodo, Wasserman se convirtió en un destino habitual para artistas de la escena indie, alternativa y pop que buscaban una estructura sólida sin renunciar a su identidad creativa. Sin embargo, la publicación de los documentos relacionados con el caso Epstein —y la aparición del nombre de Casey Wasserman en los archivos— desencadenó una crisis sin precedentes. La salida masiva de artistas no solo ha puesto en cuestión el futuro inmediato de la agencia, sino también su legado. Lo que durante años fue un símbolo de estabilidad y proyección internacional se enfrenta ahora a un proceso de venta que marcará un punto de inflexión en su historia.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter o Bluesky) o nuestro canal oficial de Whatsapp.