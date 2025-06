Cass McCombs regresa con nuevo álbum y estrena el single “Peace”

El cantautor estadounidense Cass McCombs ha anunciado su esperado regreso con Interior Live Oak, su undécimo álbum de estudio, que verá la luz el 15 de agosto de 2025 a través de Domino Records. Este nuevo trabajo, el primero en solitario desde Heartmind (2022), promete ser una obra introspectiva y colaborativa, grabada entre California y Nueva York con músicos de renombre. Acompañando el anuncio, McCombs ha compartido el single Peace, un tema que ya está dando que hablar, junto con un videoclip que captura su esencia melódica y evocadora.

Un disco con raíces y colaboraciones estelares

Interior Live Oak marca el reencuentro de Cass McCombs con Domino Records, sello con el que ha retomado su vínculo tras un paréntesis con otras discográficas. El álbum, grabado en dos epicentros creativos, cuenta con la participación de colaboradores de siempre como Jason Quever (Papercuts) y Chris Cohen, ambos parte de los inicios musicales de McCombs en la escena de la Bahía de San Francisco. Además, en Nueva York, el disco incorpora las contribuciones de Matt Sweeney y Mike Bones, añadiendo texturas frescas a este proyecto. El álbum incluye el single Priestess, lanzado en marzo de 2025 y presentado en un memorable NPR Tiny Desk Concert, junto con el nuevo Peace, descrito como una pieza luminosa y envolvente.

Peace: un adelanto que brilla con calma

El single Peace es una muestra del enfoque más depurado y melódico de McCombs en este nuevo capítulo. Con una atmósfera relajada y letras introspectivas, el tema refleja la habilidad del cantautor para combinar simplicidad con profundidad emocional. El videoclip que lo acompaña refuerza esta vibra contemplativa con imágenes que evocan paisajes y momentos de calma. Este lanzamiento ha generado entusiasmo entre los fans, que lo ven como un puente entre el pasado y el futuro de la trayectoria de McCombs.

Gira confirmada: Cass McCombs en la carretera

Junto con el anuncio de Interior Live Oak, Cass McCombs ha confirmado fechas de gira para 2025, incluyendo presentaciones junto a Father John Misty y MJ Lenderman, aunque por ahora no se han anunciado fechas específicas en España. Su reciente actuación en el Big Ears Festival y su gira en solitario apoyando a Beth Gibbons demuestran que McCombs está en plena forma para llevar su nuevo material al escenario.

Tracklist de Cass McCombs – Interior Live Oak

Priestess Peace Missionary Bell Miss Mabee Home At Last I’m Not Ashamed Who Removed The Cellar Door? A Girl Named Dogie Asphodel I Never Dream About Trains Van Wyck Expressway Lola Montez Danced The Spider Dance Juvenile Diamonds In The Mine Strawberry Moon Interior Live Oak

Cass McCombs: un trovador de la introspección

Cass McCombs se ha consolidado como uno de los cantautores más singulares de su generación, conocido por su estilo poético y su capacidad para navegar entre géneros como el folk, el rock y el indie con una sensibilidad única. Desde su debut con PREfection (2005), ha construido una discografía diversa que incluye álbumes aclamados como Mangy Love (2016), Tip of the Sphere (2019) y Heartmind (2022). Su trabajo, a menudo descrito como críptico y evocador, ha sido comparado con el de Bob Dylan o Leonard Cohen, aunque con un toque distintivamente contemporáneo. Además, en 2023 sorprendió con Mr. Greg & Cass McCombs Sing and Play New Folk Songs for Children, un álbum infantil junto al profesor Greg Gardner, demostrando su versatilidad.

Con Interior Live Oak, McCombs promete seguir explorando los rincones más profundos de la experiencia humana, manteniendo su reputación como un “cantautor de cantautores”. Su regreso a Domino Records y la colaboración con músicos de su confianza auguran un álbum que, sin duda, resonará entre sus seguidores y nuevos oyentes por igual.