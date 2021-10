Cat Power anuncia un nuevo disco de versiones

Artista

Cat Power

¿Por qué es noticia?

Chan Marshall, la artista bajo el pseudónimo Cat Power, lanzará su nuevo álbum Covers el 14 de enero de 2022 a través de Domino. Será nada menos que el tercer disco de versiones de la artista tras The Covers Record (2000) y Jukebox (2008).

Sobre el disco

El álbum ha sido producido en su totalidad por la propia Marshall, que ha elegido canciones de Frank Ocean, Bob Seger, Lana Del Rey, Jackson Browne, Iggy Pop, The Pogues, Nick Cave y The Replacements, entre otros, así como una versión actualizada de su propia canción Hate, extraída de su disco de 2006 The Greatest y que ha retitulado como Unhate para este álbum.

Covers es el primer álbum de Cat Power desde Wanderer, su aclamado debut en Domino en 2018, que obtuvo excelentes críticas y artículos por parte de la crítica.

Sobre la canción y el vídeo

Para potenciar su lanzamiento, Cat Power visitó el famosísimo programa de James Corden en la televisión estadounidense, donde interpretó su propia versión del Bad Religion de Frank Ocean, que podemos ver a continuación.

Cat Power – Bad Religion (versión de Frank Ocean)

Tracklist del disco

