Caza de bots de Ticketmaster: los fans de Oasis pagan el precio

Miles de entradas para los esperados conciertos de reunión de Oasis están siendo canceladas por Ticketmaster en un intento de frenar la reventa de boletos por parte de bots, lo que ha creado descontento entre algunos fans que se han visto erróneamente perjudicados. La noticia llega después de que, en agosto del año pasado, se informara que el 4% de las entradas, aproximadamente 50,000, terminaron en sitios de reventa, a pesar de las medidas para prevenirlo.

Live Nation y SJM, los promotores de la banda, declararon que todas las entradas vendidas a través de sitios secundarios, excepto Twickets, serían canceladas. Liam y Noel Gallagher, líderes de Oasis, apoyaron esta decisión, afirmando: «La reventa de entradas solo está permitida al precio de coste más las tarifas».

Sin embargo, la implementación ha sido polémica. Ticketmaster ha comenzado a contactar a algunos compradores, informándoles que sus entradas han sido canceladas por violar los términos de la gira. Según Ticketmaster, se ha detectado el uso de bots para estas compras, lo que va en contra de las condiciones establecidas.

Esta medida ha desatado la furia entre los fans de Oasis. En plataformas como X, muchos han expresado su frustración. «¿De verdad? Pasé horas frente a mi portátil para conseguir dos entradas y ahora me dicen que soy un bot», escribió un usuario.

La situación subraya la continua batalla contra la reventa de entradas en la industria musical. El gobierno del Reino Unido recientemente anunció una consulta pública para establecer un límite de precio en la reventa de entradas para aquellos conciertos más disputados. La pregunta ahora es: ¿Puede Ticketmaster encontrar un equilibrio entre proteger a los fans y evitar que los bots dominen las ventas?

Oasis: De leyendas del Britpop a gigantes eternos

Oasis, la icónica banda de Manchester, irrumpió en la escena musical en 1994 con su álbum debut Definitely Maybe. Con su estilo inconfundible y la carismática presencia de Liam y Noel Gallagher, rápidamente se convirtieron en pilares del movimiento Britpop, que dominó los años 90. Su segundo álbum, (What’s the Story) Morning Glory?, consolidó su estatus con éxitos como Wonderwall y Don’t Look Back in Anger.

A lo largo de su carrera, Oasis lanzó siete álbumes de estudio, entre ellos Be Here Now y Standing on the Shoulder of Giants, dejando una huella imborrable en la industria musical. A pesar de las constantes tensiones entre los hermanos Gallagher, la banda siguió produciendo himnos que resonaron con millones de fans en todo el mundo.

La noticia de la cancelación de entradas para su gira de reunión es particularmente relevante considerando el impacto duradero de Oasis. Desde su separación en 2009, los fans han esperado ansiosamente un regreso que se hizo realidad con el anuncio de la gira. La decisión de Ticketmaster de cancelar entradas compradas a través de bots refleja la importancia de garantizar que los verdaderos seguidores tengan la oportunidad de disfrutar de estos esperados conciertos.

El legado de Oasis no solo se mide por sus ventas de discos y conciertos agotados, sino también por su influencia en generaciones de músicos y fans. La banda sigue siendo un referente del rock británico, y su música continúa sonando con la misma fuerza y relevancia que hace tres décadas.

