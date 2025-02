Celebrando un clásico: Death Cab For Cutie anuncia conciertos por el 20 aniversario de «Plans»

La emblemática banda de indie rock Death Cab For Cutie ha anunciado una serie de conciertos para conmemorar el 20 aniversario de su aclamado álbum Plans. Los eventos tendrán lugar en agosto, con cuatro fechas confirmadas hasta el momento: Seattle, Chicago y dos noches en Brooklyn.

Ben Gibbard y su grupo interpretarán Plans en su totalidad durante estos conciertos especiales. A pesar de estar trabajando en su próximo álbum de estudio, la banda ha decidido tomar un descanso para rendir homenaje a un disco que marcó su debut en una gran discográfica y los catapultó a la fama. Plans, lanzado en 2005, obtuvo certificación de platino y les valió sus primeras nominaciones a los premios Grammy.

En el comunicado, la banda expresó: «Nos sentimos obligados a celebrar el 20 aniversario de alguna manera, aunque solo sean unos pocos shows». Los conciertos contarán con la participación de Nation of Language y The American Analog Set como teloneros en algunas fechas.

Las entradas para estos conciertos estarán disponibles en preventa a partir del 13 de febrero a las 10 a.m. hora local, y la venta general comenzará el 14 de febrero. Los fans pueden adquirir sus entradas a través de la página oficial de la banda y Ticketmaster.

Este aniversario no solo celebra la trayectoria de Death Cab For Cutie, sino que también resalta la importancia de Plans en la evolución de la banda y su impacto en la escena musical. Con canciones emblemáticas como Soul Meets Body y I Will Follow You into the Dark, el álbum sigue siendo un referente para los amantes del indie rock.

Death Cab For Cutie: Dos décadas de melodías emotivas y poesía indie

Death Cab For Cutie se formó en 1997 en Bellingham, Washington. La banda, liderada por Ben Gibbard, debutó con el álbum Something About Airplanes en 1998, ganando rápidamente seguidores por su sonido melódico y letras introspectivas.

El verdadero salto a la fama llegó con su tercer álbum, The Photo Album (2001), que incluía éxitos como A Movie Script Ending y We Laugh Indoors. Sin embargo, fue con Transatlanticism (2003) que lograron reconocimiento internacional, gracias a canciones emblemáticas como The New Year y Title and Registration. Este álbum consolidó su estatus como uno de los referentes del indie rock y les abrió las puertas a una audiencia más amplia.

En 2005, Death Cab For Cutie firmó con el sello discográfico Atlantic Records y lanzó Plans, su primer álbum con una gran discográfica, que incluyó temas icónicos como Soul Meets Body y I Will Follow You into the Dark. Este álbum les valió sus primeras nominaciones a los premios Grammy y se convirtió en un punto de inflexión en su carrera.

A lo largo de los años, la banda ha seguido evolucionando con álbumes como Narrow Stairs (2008), Codes and Keys (2011) y Kintsugi (2015). Cada uno de estos trabajos ha mostrado su capacidad para experimentar con nuevos sonidos y mantener su relevancia en la industria musical.

El lanzamiento de Thank You for Today en 2018 y Asphalt Meadows en 2022 reafirmó la posición de Death Cab For Cutie como una banda capaz de reinventarse sin perder su esencia. Con motivo del 20 aniversario de Plans, la banda se prepara para celebrar este hito con una serie de conciertos especiales, recordando a sus fans por qué se enamoraron de su música desde el principio.

