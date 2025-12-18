Jue 18 diciembre 2025
Newsletter
TODO

¡NO TE PIERDAS!

ARTÍCULOS RELACIONADOS

Celia Becks se une a Billy Flamingos como nueva bajista

Noticias
CrazyMinds
Autor: CrazyMinds
1 min.

Billy Flamingos suma una nueva pieza a su engranaje creativo con la incorporación de Celia Becks como bajista, una unión que nace de forma natural tras una conexión musical inmediata entre ambas partes. La banda define el proceso como sincero y marcado por una fuerte afinidad artística.

Becks es un nombre de sobra conocido dentro del indie español. Entre 2014 y 2023 formó parte de La La Love You como bajista y compositora, contribuyendo al éxito de El fin del mundo, canción convertida en himno generacional y certificada con cinco discos de platino.

En 2023 inició su carrera en solitario con Ve a Terapia, un disco íntimo en el que exploró una identidad artística propia, moviéndose entre el pop-rock, el electropop y otras influencias contemporáneas como el trap. Desde entonces, la artista ha seguido ampliando su universo creativo a través de colaboraciones y propuestas sonoras más arriesgadas.

La llegada de la madrileña supone un nuevo impulso para Billy Flamingos, banda formada por Guille Podevín, Jose Cruz y Álex Costa. Su experiencia como bajista y compositora aporta una nueva profundidad al proyecto y marca el inicio de una etapa centrada en la creación de nuevo material y la evolución de su sonido.

Una incorporación que apunta a abrir un capítulo interesante dentro del recorrido de la banda y que, previsiblemente, se traducirá en nuevas canciones en los próximos meses.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (InstagramTwitter o Bluesky) o nuestro canal oficial de Whatsapp.

¡ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP!

Todas las novedades de CrazyMinds de forma rápida e inmediata en tu móvil: noticias, festivales, discos, entrevistas, playlists... ¡No te lo pierdas!
¡APÚNTATE!
CrazyMinds
CrazyMinds
Toda la información sobre música indie desde 2010.

SOBRE NOSOTROS

Desde 2011, en CrazyMinds te traemos las últimas novedades sobre música indie: noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y festivales, críticas de discos, playlists y mucho más.

ÚLTIMOS ARTÍCULOS

Mallorca Live 2026 se prepara para una edición histórica con Cypress Hill, The Prodigy y David Guetta

Novedades Festivales 0
El festival más importante de las Islas Baleares vuelve...

Jane’s Addiction cierra sus heridas con unos comunicados llenos de disculpas y anuncian el final de una era

Noticias 0
El capítulo más turbulento de Jane’s Addiction parece haber...

<3peace transforma la espiritualidad en ritmo con «COLORS (LETTING GO)»

Canciones 0
<3peace, artista originario de Carolina del Sur, ha presentado...

LO MÁS VISTO

Antonio Hernando – Empiria y Laurel / Canción a Canción

Canción a Canción 0
Ya con su anterior álbum, La Liturgia Eléctrica, Antonio...

Conociendo a Gabriel de la Rosa (Shinova) / La persona detrás del artista

Conociendo a 0
Es una de las bandas más en forma de...

Conociendo a Los Estanques / La persona detrás del artista

Reportajes 0
Conocemos su música, sus conciertos, su carrera pero, ¿conocemos...

Subscribe