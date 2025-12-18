Celia Becks se une a Billy Flamingos como nueva bajista

Billy Flamingos suma una nueva pieza a su engranaje creativo con la incorporación de Celia Becks como bajista, una unión que nace de forma natural tras una conexión musical inmediata entre ambas partes. La banda define el proceso como sincero y marcado por una fuerte afinidad artística.
Becks es un nombre de sobra conocido dentro del indie español. Entre 2014 y 2023 formó parte de La La Love You como bajista y compositora, contribuyendo al éxito de El fin del mundo, canción convertida en himno generacional y certificada con cinco discos de platino.
En 2023 inició su carrera en solitario con Ve a Terapia, un disco íntimo en el que exploró una identidad artística propia, moviéndose entre el pop-rock, el electropop y otras influencias contemporáneas como el trap. Desde entonces, la artista ha seguido ampliando su universo creativo a través de colaboraciones y propuestas sonoras más arriesgadas.
La llegada de la madrileña supone un nuevo impulso para Billy Flamingos, banda formada por Guille Podevín, Jose Cruz y Álex Costa. Su experiencia como bajista y compositora aporta una nueva profundidad al proyecto y marca el inicio de una etapa centrada en la creación de nuevo material y la evolución de su sonido.
Una incorporación que apunta a abrir un capítulo interesante dentro del recorrido de la banda y que, previsiblemente, se traducirá en nuevas canciones en los próximos meses.
