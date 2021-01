CHAI anuncian nuevo álbum, “WINK”, con el adelanto “ACTION”

El cuarteto japonés CHAI acaban de anunciar que su tercer álbum llamado WINK saldrá a la luz el próximo 21 de mayo, bajo el sello de Sub Pop. Con este anuncio también han dado un segundo adelanto del álbum. Se trata de un tema llamado ACTION, una canción de estilo pop muy marcado inspirado en el movimiento Black Lives Matter.

Con este álbum, la banda mantiene su estilo pop propio, que no se ajusta específicamente al J-POP ni al rock y tiene un carácter juvenil y positivo. Este nuevo álbum llega dos años después de Punk y cuenta con colaboraciones de Ric Wilson, YMCK y Mndsgn. Hace unos meses ya sacaron una cover del tema Plastic Love de Mariya Takeuchi y otro tema propio llamano Donuts Mind If I Do, que también se incluirá en WINK. En el videoclip para ACTION se dejan llevar por su originalidad en su propia piel, haciendo gala de su identidad propia. Yuuki, bajista y letrista del grupo, ha contado como esta canción nació a partir de las manifestaciones del Black Lives Matter a lo largo del mundo: “Ver cómo el mundo se unía para las protestas realmente me movió. Quería dedicarle una canción al año de la acción.” Y así lo ha hecho, sin duda.

En cuanto al álbum, Yuuki también ha hablado de su razón de ser: ¿por qué WINK (guiñar un ojo)?. “Alguien que te guiña un ojo es una persona con un corazón muy puro, que vive con flexibilidad, que hace lo que quiere. Con este álbum, te lo guiñamos a ti. Estamos viviendo libres y esperamos que, cuando lo escuches, puedas guiñar y vivir libremente también.”

Aquí también puedes ver las canciones que incluirá este álbum tan llamativo: