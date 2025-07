Chance the Rapper anuncia su nuevo disco «Star Line» para agosto

El rapero de Chicago Chance the Rapper está listo para regresar con su esperado álbum Star Line, cuya fecha de lanzamiento está confirmada para el 15 de agosto de 2025, según anunciaron medios como Rolling Stone y Pitchfork. Este proyecto, el primero desde The Big Day en 2019, promete ser una mezcla única de hip-hop, soul y sonidos experimentales, inspirada en los viajes de Chance a Ghana y Jamaica, así como en la visión de Marcus Garvey y su Black Star Line. La portada, creada por su colaborador habitual Brandon Breaux, retoma el estilo de sus icónicos mixtapes 10 Day, Acid Rap y Coloring Book.

Star Line incluye colaboraciones con artistas como Lil Wayne, Smino, Vic Mensa, T-Pain, Jazze Pha y DJ Premier, quien produjo el single Together. Otros adelantos como Tree, con Lil Wayne y Smino, y Quiet Storm, una crítica al imperialismo occidental, han generado expectativa. El álbum, coproducido por DexLvL, refleja el viaje artístico y espiritual de Chance, abordando temas de identidad, resiliencia y legado. Además, Star Line se lanzará de forma independiente, con una innovadora integración de chips NFC en los CDs y merchandising, desbloqueando contenido exclusivo, una novedad que lo hace elegible para las listas de Billboard.

Chance ha compartido que este es uno de sus proyectos más ambiciosos, con un enfoque en colaboraciones con artistas visuales y eventos multisensoriales. Los fans ya pueden reservar el álbum aquí.

El viaje de Chance the Rapper: de mixtapes a ícono independiente

Chance the Rapper, nacido Chancelor Bennett en Chicago, se ha consolidado como una de las voces más auténticas del hip-hop. Su carrera despegó en 2012 con el mixtape 10 Day, grabado durante una suspensión escolar, que capturó la atención por su lirismo introspectivo y ritmos soulful. Le siguió Acid Rap (2013), un clásico moderno que mezclaba jazz, gospel y narrativas personales, con temas como Juice y Cocoa Butter Kisses. Este proyecto lo catapultó al estrellato sin firmar con un sello, una decisión que marcó su enfoque independiente. En 2016, Coloring Book rompió barreras al ganar tres premios Grammy, incluido Mejor Álbum de Rap, siendo el primer álbum exclusivo de streaming en lograrlo. Su activismo social, como financiar escuelas en Chicago, y colaboraciones con Kanye West, Childish Gambino y Justin Bieber, han reforzado su impacto cultural.

Tras Coloring Book, Chance experimentó con The Big Day (2019), un álbum inspirado en su boda que, aunque mostró su versatilidad con invitados como Megan Thee Stallion y John Legend, recibió críticas mixtas por su tono inconsistente. Desde entonces, ha lanzado singles como The Heart & The Tongue y colaboraciones con Joey Bada$$ y Smoko Ono, manteniendo su relevancia. Su próximo álbum, Star Line, programado para agosto de 2025, promete retomar su esencia con colaboraciones de alto calibre y una visión panafricanista. Con su rechazo a los sellos tradicionales y un enfoque en la comunidad, Chance sigue siendo un faro de autenticidad en la música.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter o Bluesky) o nuestro canal oficial de Whatsapp.