Chappell Roan: Nominaciones, ruptura y un futuro prometedor

Chappell Roan ha sorprendido a sus seguidores al anunciar su ruptura con su equipo de gestión, con quienes había trabajado desde 2018. Esta noticia llega días después de que la talentosa cantante obtuviera nominaciones en las cuatro categorías principales de los Premios Grammy 2025.

El álbum debut de Roan, The Rise And Fall Of A Midwest Princess, está nominado a Álbum del Año, y su exitoso sencillo Good Luck, Babe! compite por los premios a Grabación del Año y Canción del Año. Además, Chappell Roan también está nominada a Mejor Artista Nuevo, consolidando su lugar en la cima de la industria musical.

Según Billboard, la compañía State Of The Art, con la que Roan había estado firmada, no la mencionó en una publicación en redes sociales felicitando a sus nominados al Grammy, lo que levantó sospechas sobre posibles tensiones internas.

Roan, de 26 años, ha estado representada por el grupo y su mánager Nick Bobetsky desde 2018, un año después de su primer lanzamiento importante con Atlantic Records, el EP School Nights.

En cuanto a sus novedades más reciente, la cantante debutó su nueva canción country The Giver en Saturday Night Live el 2 de noviembre, la cual ha sido denominada por algunos fans como un «himno lésbico».

El mes pasado, Roan insinuó su esperado segundo álbum a través de una publicación en Instagram, en la que sostuvo su álbum debut y se la vio en un estudio de grabación. Sus comentarios dejando caer que la publicación de nueva música es inminente han generado mucha expectación.

Chappell Roan: De promesa emergente a estrella consolidada en la industria musical

Chappell Roan, nombre artístico de Kayleigh Amstutz, comenzó su carrera en 2016 adoptando su nombre en honor a su abuelo. Firmó con Atlantic Records y lanzó su primer EP, School Nights, en 2018. Desde entonces, ha capturado la atención del público con su estilo único y su potente voz. Su álbum debut, The Rise And Fall Of A Midwest Princess, lanzado en septiembre de 2023, la ha catapultado al estrellato, logrando múltiples nominaciones a los Grammy.

