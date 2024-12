Chappell Roan rompe récords con “Good Luck, Babe!” y se prepara para los Grammy

Chappell Roan ha alcanzado un hito impresionante en su carrera musical, y es que su canción Good Luck, Babe! ha superado los mil millones de streams en Spotify. Este logro monumental llega apenas meses después del lanzamiento del sencillo en abril, coescrito por Roan, Justin Tranter y Dan Nigro. La canción se ha convertido en un éxito rotundo, alcanzando el número dos en el Reino Unido y el número cuatro en los Estados Unidos, y ha sido nominada para Canción del Año y Grabación del Año en los Grammy.

Roan expresó su emoción en Instagram, describiendo el logro como “una locura” y agradeciendo a sus seguidores por su apoyo. Este éxito se suma a una lista creciente de canciones que han alcanzado este hito, incluyendo Espresso de Sabrina Carpenter y Birds Of A Feather de Billie Eilish.

El impacto de Good Luck, Babe! ha sido tan grande que incluso Franz Ferdinand realizó una versión de la canción en el programa de Jo Whiley en BBC Radio 2. El líder de la banda, Alex Kapranos, elogió a Roan, destacando su talento y la calidad de la canción.

El álbum debut de Roan, The Rise And Fall Of A Midwest Princess, también está nominado para Álbum del Año en los Grammy, y es que Chappell Roan está en camino de convertirse en una de las artistas más influyentes de su generación. Con Good Luck, Babe! rompiendo récords, su futuro en la música parece más brillante que nunca.

