Charles Bissell de The Wrens anuncia su nuevo proyecto en solitario, Car Colors

Charles Bissell, co-líder de The Wrens, ha revelado su nueva aventura en solitario llamada Car Colors. Bissell se prepara para lanzar su sencillo debut, Old Death, el 17 de noviembre, a través del sello discográfico anterior de The Wrens, Absolutely Kosher.

Este sencillo de tres pistas promete ofrecer un viaje musical único, con Old Death descrito por el propio Bissell como «mi vida como La Odisea disfrazada de álbum pop». Junto a este sencillo, los oyentes pueden esperar caras B, I’ll Bear y una versión alternativa de It’s All Guns and Arrows.

Además, ya sabemos que el álbum debut de Car Colors está programado para su lanzamiento a principios de 2024, incluyendo la muy esperada versión oficial de It’s All Guns and Arrows.

Eso sí, este anuncio también trae noticias agridulces para los seguidores de The Wrens. Parece que la banda se ha disuelto formalmente, un desarrollo insinuado en 2021 cuando el bajista/vocalista Kevin Whelan emprendió su propio camino musical como Aeon Station. Sin embargo, el legado de The Wrens perdura, ya que 3/4 de los miembros de la banda, incluido Whelan, continúan colaborando, escribiendo, grabando música y actuando juntos bajo el estandarte de Aeon Station. Aunque Charles Bissell se aventura en su proyecto en solitario con Car Colors, todavía queda una chispa de esperanza de que The Wrens puedan resurgir en el futuro y, de hecho, los otros miembros de The Wrens han deseado éxito a Charles en su nueva empresa en solitario y han expresado su gratitud a sus fieles seguidores por años de apoyo inquebrantable.