Charli XCX ha anunciado este lunes 1 de junio su séptimo álbum de estudio, Music, Fashion, Film, con fecha de lanzamiento confirmada para el 24 de julio de 2026. Once canciones y algo más de treinta minutos que prometen ser lo más alejado posible de Brat: una declaración de intenciones envuelta en blanco y negro, firmada por el fotógrafo Aidan Zamiri y protagonizada, en portada, por el cineasta Martin Scorsese, el músico John Cale y el diseñador Marc Jacobs. Música, moda y cine: la santísima trinidad del nuevo álbum de Charli XCX, y también el título de la canción de la que toma su nombre.

Cuando el dancefloor ya no te llama

El anuncio llega solo unos días después de que Charli y su marido, el batería de The 1975 George Daniel, protagonizaran un evento sorpresa en Londres donde hablaron de su nuevo proyecto ante fans seleccionados. Que el disco iba a ser diferente ya lo sabíamos desde que, a principios de año, Charli declaró a British Vogue que la pista de baile le quedaba pequeña y que lo que le apetecía hacer era rock. Después matizó, con ese descaro que le caracteriza, que nunca había dicho exactamente eso. La realidad, a medio camino, quedó clara con la llegada de sus dos primeros singles: «Rock Music», un estallido de guitarras y energía en vivo que dejó a medio fandom perplejo y al otro medio eufórico, y «SS26», que llegó dos semanas más tarde con un filo entre frío y apocalíptico.

Es precisamente de «SS26» de donde proviene el título del álbum: ese verso en el que Charli canta que por la pasarela que conduce al infierno no nos va a salvar ni la música, ni la moda, ni el cine. Una frase que, extraída de contexto y convertida en título, funciona como un manifiesto irónico: lo que en la canción era impotencia, en la portada se convierte en lo único en lo que merece la pena creer. A cada icono su columna vertebral: Scorsese representa el cine, Cale la música y Jacobs la moda. Pocas veces un artwork ha explicado tan bien de qué va un disco antes de que lo hayas escuchado.

Más allá del brat: una artista que no repite

Lo que resulta más estimulante del anuncio de Music, Fashion, Film no es el disco en sí (que todavía no hemos escuchado) sino la actitud con la que Charli afronta la expectativa de repetir el éxito de Brat. En lugar de protegerse, va al encuentro de la posible decepción con los brazos abiertos. En un vídeo de TikTok publicado esta semana, fue meridianamente clara: el álbum va a ser muy diferente, le encanta, y si a sus fans no les gusta, también le parece bien. «Si te gusta, qué mono; pero si no, está totalmente bien porque así son las preferencias personales«, dijo. Con eso, Charli no solo esquiva la trampa del segundo disco que confirma el primero: directamente la desactiva.

A los dos singles hay que sumar dos caras B que ya circulan: «Playboy Bunny», de corte punk, y la más contemplativa «I Keep On Thinking Bout You Every Single Day And Night». Cuatro canciones disponibles, once en el álbum: todavía queda la mayor parte por descubrir. Quien espere Brat 2 va a encontrar algo completamente distinto. Quien esté dispuesto a seguirle a donde ella quiera ir, tiene cita el 24 de julio.

De los raves de Londres al fenómeno global

Charli XCX, nombre artístico de Charlotte Emma Aitchison (Cambridge, 1992), empezó a labrarse un nombre en los raves clandestinos de Londres antes de que nadie supiera cómo llamar a lo que hacía. Su debut oficial, True Romance (2013), llegó respaldado por la crítica pero con pocas ventas, mientras que ese mismo año escribía «I Love It» para Icona Pop, un éxito global que ella misma descartó por no encajar con su sonido. Sucker (2014) la consolidó como nombre pop de primera línea, y la colaboración en «Fancy» de Iggy Azalea la colocó en el número uno de Estados Unidos. Pero fue su etapa más experimental, iniciada con la mixtape Vroom Vroom (2016) y desarrollada en los mixtapes Number 1 Angel y Pop 2 (ambos de 2017), la que la convirtió en referente del hyperpop y en influencia confesa de media industria.

Después vinieron Charli (2019), How I’m Feeling Now (2020, grabado en cuarentena y documentado en tiempo real) y CRASH (2022), su álbum más comercial. Pero el verdadero punto de inflexión fue Brat (2024): un disco de hyperpop de club que se convirtió en fenómeno cultural, en meme, en color pantone y en debate político. Con Music, Fashion, Film, Charli da la espalda a todo eso no por miedo sino por puro instinto creativo: el mismo que la llevó a ceder «I Love It» porque no era su canción. Treinta minutos y once canciones para demostrar que su mayor talento nunca fue el éxito, sino la capacidad de redefinirse.

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