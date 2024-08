Charli XCX formará parte del reparto de la pelicula en el cine «I Want Your Sex»

Charli XCX ha sido confirmada como parte del elenco de la próxima película de Gregg Araki, titulada I Want Your Sex. La artista británica compartirá pantalla con Olivia Wilde y Cooper Hoffman. Aunque el papel de Charli XCX aún no se ha revelado, la sinopsis de la película sugiere una trama intensa y provocadora. La historia sigue a Elliot, un joven que consigue un trabajo emocionante con la renombrada artista Erika Tracy (interpretada por Wilde). Lo que comienza como un sueño hecho realidad para Elliot, se transforma en una experiencia abrumadora cuando Erika lo convierte en su musa sexual, llevándolo a un mundo de sexo, obsesión, poder, traición y asesinato.

Charli XCX ya tiene experiencia en el mundo del cine, habiendo prestado su voz para películas animadas como The Angry Birds Movie y UglyDolls. Sin embargo, su debut en la actuación de largometrajes será en Faces of Death, que comenzó su producción el año pasado en Nueva Orleans. La producción de I Want Your Sex está programada para comenzar en octubre en Los Ángeles.

Este nuevo proyecto marca un paso significativo en la carrera de Charli XCX, expandiendo su talento más allá de la música y hacia el cine.