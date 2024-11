Charlie Puth ilumina la Navidad con «December 25th», inspirado por el clásico de Wham!

Charlie Puth ha vuelto a encender la magia navideña con su nuevo sencillo December 25th, inspirado en el clásico navideño Last Christmas de Wham!. Este lanzamiento marca una vuelta festiva para el popstar de Nueva Jersey, quien no había lanzado un álbum de estudio desde Charlie en 2022, aunque sí nos había regalado el single Hero en mayo de este año.

El sencillo December 25th abre con unos sintetizadores que evocan los sonidos vintage del sencillo de 1984 de George Michael y Andrew Ridgeley. Puth compartió en sus redes sociales: “Escribí y grabé December 25th completamente de manera espontánea hace unas semanas en mi estudio mientras trabajaba en mi nuevo álbum. Aunque no suena en absoluto como nada en el álbum, pensé, ¿por qué no compartirlo para las fiestas? Así que aquí lo tenéis”.

La primera mitad de este año fue también notoria para Charlie Puth al recibir una mención en el álbum The Tortured Poets Department de Taylor Swift. Puth respondió a este homenaje agradeciendo a Swift y acreditándola por inspirarlo a escribir una de sus canciones más desafiantes, HERO. «Mi nueva canción HERO trata sobre ver a alguien que amas lastimarse a sí mismo, arruinando las cosas buenas de su vida, pero tú simplemente no puedes salvarlos», explicó.

La ascendente carrera de Charlie Puth: de YouTube a las estrellas del pop

Charlie Puth es un cantautor y productor estadounidense que empezó a llamar la atención con su debut Nine Track Mind en 2016. Con éxitos como Attention, We Don’t Talk Anymore, y See You Again, ha consolidado su lugar en el pop internacional. Su segundo álbum, Voicenotes, recibió elogios por su estilo más maduro y producción impecable. En 2022, lanzó Charlie, mostrando su evolución artística y personal.

