Charlie Puth se reinventa con «Whatever’s Clever!» y celebra una nueva etapa personal y musical

Charlie Puth está de vuelta y lo hace con triple celebración: nuevo álbum, nuevo sencillo y la noticia de que será padre por primera vez. El artista estadounidense ha anunciado el lanzamiento de su cuarto disco de estudio, Whatever’s Clever!, que verá la luz el próximo 6 de marzo de 2026 bajo el sello Atlantic Records. Este anuncio llega acompañado del estreno de Changes, un sencillo que marca un giro emocional y estilístico en su carrera, producido junto al reconocido BloodPop, colaborador habitual de artistas como Lady Gaga y Justin Bieber.

Changes es una pieza de pop sofisticado con tintes ochenteros, donde Puth combina coros envolventes, teclados brillantes y una percusión muy en la línea de Human Nature de Michael Jackson, como señala Rolling Stone. El videoclip, ya disponible, incluye animaciones tipo claymation y guiños a su nueva paternidad, lo que refuerza el tono íntimo del tema. Además, el cantante ha iniciado una residencia en Blue Note Los Angeles, con conciertos transmitidos en directo por TikTok, tras agotar entradas en su paso por Blue Note New York.

Este nuevo capítulo en la carrera de Charlie Puth parece apuntar a una madurez artística y personal que se refleja tanto en sus letras como en su producción. Whatever’s Clever! promete consolidar su evolución sonora, alejándose del pop más comercial para abrazar una estética más introspectiva y melódica, sin perder su sello característico: estribillos irresistibles y solos de piano que elevan cualquier estribillo. Si Changes es el primer adelanto, lo que viene podría ser su trabajo más completo hasta la fecha.

De YouTube a los Grammy: el ascenso de Charlie Puth en clave pop

Charlie Puth comenzó su carrera como artista independiente, publicando los EPs The Otto Tunes (2010) y Ego (2013) mientras estudiaba en Berklee College of Music y ganaba notoriedad en YouTube. Su gran salto llegó en 2015 con el contrato firmado con Atlantic Records y el lanzamiento de Marvin Gaye, junto a Meghan Trainor, que lo posicionó en los primeros puestos de las listas de Reino Unido, Irlanda y Nueva Zelanda. Ese mismo año, su colaboración con Wiz Khalifa en See You Again, incluida en la banda sonora de Fast & Furious 7, lo catapultó al estrellato global, convirtiéndose en uno de los sencillos más vendidos de la década.

Desde entonces, ha publicado tres álbumes de estudio: Nine Track Mind (2016), Voicenotes (2018) y Charlie (2022), cada uno mostrando una evolución en su sonido y producción. Voicenotes fue especialmente bien recibido por la crítica, destacando por su mezcla de R&B, funk y pop sofisticado, mientras que Charlie apostó por una estética más minimalista y emocional, con temas como That’s Hilarious y Light Switch. Además, ha colaborado con artistas como Selena Gomez, Blackbear, G-Eazy y James Taylor, consolidando su versatilidad y presencia en la industria. Con Whatever’s Clever!, Puth parece dispuesto a cerrar el círculo: un disco que celebra su madurez artística y personal, sin renunciar a la sensibilidad melódica que lo ha convertido en uno de los nombres más sólidos del pop contemporáneo.

