Charlie Watts no estará en la próxima gira de los Rolling Stones

La edad no perdona, y aunque a veces pueda parecer que son eternos, a veces incluso los Rolling Stones tienen que parar. Y es que el baterista Charlie Watts tuvo que ser operado recientemente y, siguiendo el consejo de sus médicos, no participará en la próxima gira de la banda.

Declaraciones de Watts

Según cuenta el veterano baterista, “por una vez, mi tiempo ha estado un poco descolocado. Estoy trabajando duro para ponerme completamente en forma, pero hoy he aceptado, siguiendo el consejo de los expertos, que esto llevará un tiempo. Después de todo el sufrimiento de nuestros fans causado por la pandemia, realmente no quiero que los muchos fans de los Rolling Stones que han estado reservando entradas para esta gira se sientan decepcionados por otro aplazamiento o cancelación. Por lo tanto, le he pedido a mi gran amigo Steve Jordan que me sustituya”.

Desde aquí le deseamos al bueno de Charlie una magnífica y rápida recuperación.