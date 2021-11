Checopolaco anuncia la fecha de lanzamiento de «Regular», su nuevo disco

Artista

El próximo 19 de noviembre es la fecha elegida por Checopolaco, alias de Julián Méndez, para el lanzamiento de su cuarto álbum de estudio, que llevará por título Regular.

Sobre el disco

Los dos primeros adelantos de este nuevo trabajo, el manifiesto pop melódico Algo que decir y la directa y guitarrera Madrid, Pekin y el Sáhara, que tuvimos la suerte de estrenar, nos dan una idea de lo que será su nuevo trabajo, Regular

«No se ajusta a ninguna regla, pero es Regular. No es uniforme, tiene grandes cambios, pero es ‘Regular’. No es común. No es ordinario, vulgar o frecuente. No es de condición media o inferior a ella, pero es Regular», afirma.

La indiferencia le es indiferente: ‘Regular’ explora los altibajos, los cambios de estado sucesivos en el orden de las cosas y contrapone lo que se supone que importa a lo que realmente importa en diez canciones de suma importancia, bien de power y mejor de pop, que traslucen la enorme inspiración y combatividad de Julián Méndez.

Sobre la gira

Además, Checopolaco anuncia los primeros conciertos de presentación de este nuevo trabajo, que le llevará a Zaragoza, Barcelona, Vic y Madrid. Las entradas para todas las citas están ya a la venta aquí.

Zaragoza – 19 de noviembre – La Lata de Bombillas

Barcelona – 20 de noviembre – Sala Vol

Vic – 21 de noviembre – Jazz Cava

Madrid – 16 de diciembre – Wurlitzer Ballroom



Tracklist del disco

Madrid, Pekín y el Sáhara Algo que Decir Lo menos Falso Me da Igual Escúchame un Momento Es lo de Menos tú al Dente y yo en Nueva York Martes ¿Cómo te Quedas? Fuego que Provoques

