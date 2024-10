Cher, Mary J. Blige, Kool & The Gang o Foreigner deslumbran en la Ceremonia del Salón de la Fama del Rock & Roll 2024

La ceremonia de inducción al Salón de la Fama del Rock & Roll 2024 se celebró en la noche del sábado 19 de octubre en el Rocket Mortgage FieldHouse de Cleveland, Ohio, y fue transmitida en vivo por Disney+. Este evento anual reunió a algunas de las estrellas más grandes de la música para honrar a los nuevos miembros del Salón de la Fama.

Entre los homenajeados de este año se encuentran Cher, Mary J. Blige, Ozzy Osbourne, Kool & the Gang, A Tribe Called Quest, Dave Matthews Band, Foreigner y Peter Frampton. Además, Alexis Korner, John Mayall y Big Mama Thornton fueron reconocidos por su influencia musical, mientras que Jimmy Buffett, Dionne Warwick, MC5 y Norman Whitfield recibieron premios por su excelencia musical.

La noche estuvo llena de actuaciones memorables. Dua Lipa y Cher abrieron el espectáculo con un impresionante dueto de Believe, seguido de una actuación en solitario de Cher con If I Could Turn Back Time.

We're LIVE with the 2024 Rock & Roll Hall of Fame Induction Ceremony! @dualipa, @cher, and @theroots kick things off the with their AMAZING performance of Cher's smash hit "Believe." Tune in NOW on Disney+ to watch LIVE. #RockHall2024 pic.twitter.com/2vFQydTm0f — Rock & Roll Hall of Fame (@rockhall) October 20, 2024

Kool & the Gang reunieron a sus miembros originales para una electrizante interpretación de sus mayores éxitos, incluyendo Hollywood Swinging y Celebration.

Celebrate good times, come on! 🎉 @KoolntheGngLIVE perform one of their all-time biggest hits: "Celebration" with @theroots. Tune in NOW on @DisneyPlus to watch the 2024 Rock & Roll Hall of Fame Induction Ceremony. #RockHall2024 pic.twitter.com/XrsrgVczu7 — Rock & Roll Hall of Fame (@rockhall) October 20, 2024

Si hubo un momento para el baile, desde luego fue con la portentosa actuación de Mary J. Blige, que también entró a formar parte de este prestigioso club de leyendas de la música.

It's a Family Affair here at the 2024 Rock & Roll Hall of Fame Induction! @MaryJBlige's performance has us dancing in our seats. Watch the 2024 Induction ceremony live NOW on @DisneyPlus. #RockHall2024 pic.twitter.com/mqbKHUheIf — Rock & Roll Hall of Fame (@rockhall) October 20, 2024

Dionne Warwick emocionó al público al interpretar I’ll Never Love This Way Again junto a Jennifer Hudson. Foreigner recibió un tributo especial con actuaciones de Demi Lovato, Kelly Clarkson y Sammy Hagar, quienes interpretaron clásicos como Feels Like the First Time y I Want to Know What Love Is.

An eclectic all-star group of musicians including @DemiLovato, @Slash, and @RHCPchad pay tribute to @ForeignerMusic covering their smash hit "Feels Like the First Time". Tune in NOW on @DisneyPlus to watch the 2024 Induction. #RockHall2024 pic.twitter.com/fBvQkgonDm — Rock & Roll Hall of Fame (@rockhall) October 20, 2024

Peter Frampton y Keith Urban ofrecieron un inolvidable duelo de guitarras con Do You Feel Like We Do, mientras que Dave Matthews rindió un emotivo homenaje a Jimmy Buffett con A Pirate Looks at Forty. Dave Chappelle destacó la influencia de A Tribe Called Quest en su discurso, seguido de un vibrante tributo de The Roots, Busta Rhymes, Common, De La Soul y Queen Latifah.

2024 Inductee Dave Matthews plays an acoustic tribute to 2024 Inductee @JimmyBuffett, performing "A Pirate Looks at Forty." Watch the 2024 Rock & Roll Hall of Fame Induction Ceremony NOW, live on @DisneyPlus. #RockHall2024 pic.twitter.com/8kdlG45G4w — Rock & Roll Hall of Fame (@rockhall) October 20, 2024

La ceremonia concluyó con una actuación de Dave Matthews Band, que interpretó algunos de sus mayores éxitos como Ants Marching y Crash Into Me, cerrando la noche con una versión de Burning Down the House en honor al 40 aniversario de Stop Making Sense.

Para más información sobre esta histórica noche, podéis visitar la web oficial aquí.