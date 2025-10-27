Chet Faker vuelve con un álbum que celebra el reencuentro personal

Chet Faker, el alias artístico del australiano Nick Murphy, ha anunciado oficialmente su nuevo álbum A Love For Strangers, que verá la luz el próximo 13 de febrero de 2026 bajo el sello BMG. Este trabajo marca su regreso tras Hotel Surrender (2021) y llega acompañado por el lanzamiento del sencillo This Time For Real, una pieza que reflexiona sobre las expectativas que acompañan al éxito artístico. El tema, además, se presenta con un videoclip vibrante en el que el artista recorre paisajes icónicos de Nueva York en jetski, coche deportivo y bicitaxi.

El álbum incluye doce cortes, entre ellos los ya conocidos Far Side of the Moon y Inefficient Love, y nuevos títulos como Over You, Can You Swim? o Just My Hallelujah. Según ha revelado el propio Murphy, este proyecto nace de una etapa de redescubrimiento personal que se intensificó tras el décimo aniversario de su debut Built on Glass (2014). En declaraciones recogidas por medios como The Line of Best Fit, el músico afirma haber vuelto a la inquietud exploradora que lo llevó a crear música en solitario, buscando reconectar con su esencia artística.

A Love For Strangers se perfila como un disco introspectivo y emocional, con una producción que combina electrónica suave, soul y pop alternativo, fiel al estilo que ha definido a Chet Faker desde sus inicios.

De SoundCloud al reconocimiento global: el viaje de Chet Faker

Nick Murphy, conocido mundialmente como Chet Faker, irrumpió en la escena musical en 2011 con una versión de No Diggity que se viralizó en SoundCloud. Ese impulso lo llevó a lanzar su primer EP Thinking in Textures (2012), seguido por el aclamado álbum Built on Glass (2014), que consolidó su estilo: una fusión elegante de electrónica downtempo, soul y pop introspectivo. Temas como Talk Is Cheap, Gold y 1998 lo posicionaron como una de las voces más singulares del indie electrónico, ganando premios como el Australian Independent Record Award y el J Award al Álbum del Año.

En 2016, Murphy decidió abandonar temporalmente el alias Chet Faker para publicar música bajo su nombre real, explorando terrenos más experimentales con discos como Run Fast Sleep Naked (2019) y el EP Missing Link (2017). Sin embargo, en 2020 anunció el regreso de Chet Faker, retomando el proyecto con el álbum Hotel Surrender (2021), donde recuperó su sonido más melódico y accesible. Su discografía también incluye colaboraciones con artistas como Flume, Banks y Marcus Marr, y ha sido destacado por diversos medios por su capacidad para reinventarse sin perder autenticidad. Con A Love For Strangers, Chet Faker reafirma su lugar como uno de los artistas más versátiles y emocionales del panorama alternativo actual.

