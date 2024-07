Childish Gambino lanza nueva canción con Jorja Smith y Amaarae

Childish Gambino ha lanzado un nuevo sencillo titulado In The Night, en colaboración con Jorja Smith y Amaarae. Este tema es el segundo adelanto de su próximo álbum Bando Stone & The New World, que será su sexto y último trabajo bajo el nombre de Childish Gambino.

La canción es una pista de baile experimental con toques de dancehall. En ella, Glover canta sobre un ritmo dominado por la batería, mientras que Smith aporta voces hipnóticas y Amaarae añade líneas inspiradas en el autotune.

El álbum Bando Stone & The New World, que se lanzará el 19 de julio a través de RCA, también servirá como banda sonora oficial de una nueva película del mismo nombre. Glover reveló el tráiler de la película el pasado fin de semana, aunque aún no tiene fecha de estreno.

Además, en mayo, Glover lanzó su álbum más reciente, Atavista, una versión completa de su disco de 2020 3.15.20. Este álbum incluye reversiones de las canciones originales y una nueva pista titulada Little Foot Big Foot.