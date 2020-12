Chino Moreno (Deftones) resucita su proyecto Crosses con una versión

Está siendo un año bastante ocupado para Chino Moreno, cantante de Deftones, que no contento con haber publicado Ohms, un nuevo disco con su banda, también ha resucitado su proyecto personal Crosses con su primera canción en seis años.

Realmente, no se trata de un tema original, sino una versión del The Beginning Of The End de la banda de Sacramento Cause & Effect, tema perteneciente a su disco debut publicado en 1990.

En esta versión, Moreno cuenta con la colaboración del guitarrista Shaun López, y lo que es mejor, parece que próximamente podría haber más novedades, incluso nuevas canciones originales, de este proyecto.

Estaremos atentos y, por el momento, disfrutaremos de esta versión.

CROSSES – THE BEGINNING OF THE END (VERSIÓN DE CAUSE & EFFECT)