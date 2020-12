Chloé Bird presenta La herida, el adelanto de su próximo álbum

Chloé Bird está trabajando en lo que será su cuarto larga duración y La herida es la canción elegida para presentar su nueva propuesta musical, un nuevo universo sonoro que supone un enorme paso adelante para la artista extremeña.

Chloé Bird debutó discográficamente con The darkest corners of my soul (2015), en 2017 llegó Un mundo de niños raros, un proyecto para toda la familia en el que musicalizó poemas de Raúl Vacas y un año después publicó The Light In Between. El siguiente trabajo que verá la luz y del que La herida es su carta de presentación, supondrá un enorme salto para la multifacética artista. Con la ayuda Pablo Lesuit como productor y Sergio M. Puga como coproductor, Chloé Bird está dando forma a un disco cantado enteramente en castellano y con un enfoque musical totalmente renovado.

La herida es atracción por el peligro, por el cambio, por el atrevimiento. Chloé Bird habla en esta pieza sobre el desafío, sobre la liberación y el poder del deseo. El vibrante ritmo del piano acompaña la contagiosa y atrayente melodía del tema. Como decíamos, La Herida es un gran paso adelante, que viene en forma de advertencia, de golpe en la mesa y de personalidad a raudales. Si a todo esto añadimos el excelente videoclip que acompaña al tema, el resultado no puede ser más fascinante.