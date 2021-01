Chris Baio, bajista de Vampire Weekend, ha lanzado dos nuevos cortes del que será su tercer álbum de estudio en solitario Dead Hand Control y que verá la luz el próximo 29 de enero a través del sello Glassnote. Concretamente se trata de Dead Hand Control, canción que da nombre al disco y Take It From Me.

En este sentido, Baio definió Dead Hand Control como “una canción sobre la ansiedad y los límites del control” , mientras que para el músico Take It From Me es el intento de crear una canción infantil que tiene por objetivo promulgar “estar al lado de las personas que quieres el mayor tiempo posible”.

Asimismo, a finales del año pasado, el bajista ya declaró en la revista NME que este nuevo trabajo tiene un tinte más esperanzador que su anterior disco, Man of the World (2017). “En el último lustro, me he dado cuenta de que cuando me pongo a crear, me obsesiono tanto que me ayuda a evadirme de las cosas terribles que están sucediendo en el mundo. Hay innumerables cosas que no están bien y hacer canciones es la mejor manera de lidiar con ello”, explicó Baio.

Dead Hand Control se grabó en Los Ángeles y también en el Studio 13 de Damon Albarn en Londres.

CHRIS BAIO – DEAD HAND CONTROL

CHRIS BAIO – TAKE IT FROM ME