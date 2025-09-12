Chris Baio y Fort Romeau se lanzan con su primer álbum como C.Y.M.

Después de años de colaboraciones dispersas y exploraciones sonoras, Chris Baio (bajista de Vampire Weekend) y el productor británico Fort Romeau (nombre artístico de Mike Greene) han oficializado su alianza musical con el lanzamiento de su primer álbum como dúo bajo el nombre C.Y.M.. El disco, titulado C.Y.M., verá la luz el próximo 17 de octubre y promete una mezcla de electrónica sofisticada, pop alternativo y paisajes sonoros globales.

El proyecto ha sido gestado durante cuatro años en estudios de Los Ángeles, Londres, París, Glasgow y Lagos, lo que se refleja en la diversidad de sus colaboraciones. Entre los artistas invitados destacan la banda angelina Cherry Glazerr, la cantante nigeriana Solis4evr y el rapero de Crenshaw Nana, aportando capas vocales que enriquecen la propuesta electrónica del dúo.

Como adelanto, han publicado el single Life of Mine, una pieza melancólica y envolvente que cuenta con la participación de Day Wave y un videoclip dirigido por Tom Mull, disponible ya en plataformas digitales.

La lista de canciones incluye diez temas, entre ellos Justify, City Lights (con Solis4evr), Give Me One Night (con Cherry Glazerr) y Catch Me If You Can (con Nana), además de cortes instrumentales como Roma, Catania y Positano, que refuerzan el carácter viajero del álbum.

Este lanzamiento marca un paso firme desde su EP homónimo de 2019, consolidando a C.Y.M. como una propuesta seria dentro del panorama electrónico contemporáneo. Si lo tuyo son los sonidos que cruzan fronteras, este disco merece estar en tu radar.

Chris Baio y Fort Romeau: dos trayectorias que convergen en la electrónica más elegante

Chris Baio, conocido por ser el bajista de Vampire Weekend, ha desarrollado una sólida carrera paralela como productor y DJ bajo el nombre Baio. Su debut en solitario llegó en 2015 con The Names, un álbum que mezclaba pop electrónico con influencias europeas. Le siguieron Man of the World (2017), con un enfoque más político y global, y Dead Hand Control (2021), su trabajo más introspectivo y oscuro hasta la fecha. En paralelo, Baio ha mantenido su rol en Vampire Weekend, banda con la que ha cosechado éxitos como Contra y Modern Vampires of the City, y ha participado en giras internacionales y festivales de renombre.

Por su parte, Fort Romeau (seudónimo de Michael Greene) emergió en la escena electrónica británica tras formar parte de la banda de directo de La Roux. Desde 2012 ha publicado álbumes como Kingdoms, Insides y Beings of Light, todos bajo sellos como Ghostly International y 100% Silk, donde ha explorado el house, el ambient y el techno con una estética refinada y emocional. Además, fundó el sello Cin Cin, dedicado a lanzar EPs compartidos entre artistas emergentes y consolidados. Su estilo se caracteriza por atmósferas envolventes, ritmos hipnóticos y una producción meticulosa que lo ha convertido en un referente del house contemporáneo. Ahora, junto a Chris Baio, da forma a C.Y.M., un proyecto que fusiona sus mundos sonoros en una propuesta tan sofisticada como accesible.

