El segundo volumen del disco de versiones de Chris Cornell está en camino

El disco de versiones de Chris Cornell, No One Sings Like You Anymore, puede tener una segunda parte según ha confirmado la viuda del cantante, Vicky Cornell.

Chris Cornell y su gran voz nos dejaron en 2017. Tanto en solitario, como con sus diferentes bandas (Soungarden, Audioslave y Temple of the Dog), nos dejó un gran legado musical. Los fans han estado esperando material inédito del cantante durante estos años y, hace apenas un mes, se publicó el disco No One Sings Like You Anymore Vol.1 de versiones realizadas por el cantante. Entre ellas destacan algunas como Nothing Compares 2 U de Prince aunque popularizada por la gran versión de Sinéad O’Connor, Watching the Wheels de John Lennon o Patience de Guns ‘n’ Roses que llegó al número 1 de Billboard, siendo esta la única canción de Chris Cornell en solitario que lo consigue.

“Hay un volumen dos. Ha sido muy especial masterizar este disco, era Chris Cornell de principio a fin. Hay otro disco que aún no está completado“, ha declarado Vicky Cornell en The Rizzuto Show. “Fue un escritor muy prolífico, nos dejó mucha música. No completamente acabada, pero con el suficiente trabajo para comprobar que el sello de Chris Cornell está ahí“.

El volumen uno se grabó durante 2016, aunque no ha sido hasta 2020 cuando su familia lo ha publicado a través del sello Universal. Las canciones que componen el álbum fueron seleccionadas por el propio cantante para honrar la música y los artistas que le han influenciado durante toda su carrera.

Os dejamos que disfrutéis de No One Sings Like You Anymore Vol.1 en Apple Music y Spotify