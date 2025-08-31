Chris Foreman de Madness enfrenta un diagnóstico de cáncer incurable con optimismo

Chris Foreman, guitarrista y cofundador de la icónica banda de ska y pop Madness, anunció el 29 de agosto de 2025 que padece mieloma, un tipo de cáncer de sangre tratable pero incurable. En un emotivo mensaje en la página de Facebook de la banda, el músico de 69 años relató que a principios de año sufrió dolores intensos en hombros y espalda, que se volvieron insoportables durante un concierto en Francia el 28 de junio. Tras un escáner MRI, le detectaron un tumor en la columna vertebral, lo que llevó a su diagnóstico tras pruebas en el hospital Royal Sussex el 4 de julio. Foreman recibió radioterapia que eliminó el tumor y alivió el dolor, aunque su función renal estaba al 14%, algo que ha mejorado desde entonces.

A pesar del diagnóstico, Foreman se muestra esperanzado, afirmando que el mieloma puede controlarse y que algunas personas conviven con él durante 20 años o más. Su meta es alcanzar la remisión y volver a los escenarios en 2026, aunque no participará en la gira Hits Parade de Madness por Reino Unido en diciembre de 2025. El músico, conocido por éxitos como Our House y Baggy Trousers, agradeció el apoyo de su banda, familia y equipo, y con humor destacó que ha perfeccionado una margarita sin alcohol para sobrellevar la abstinencia. Los fans han respondido con mensajes de apoyo, celebrando su actitud positiva y su legado con Madness, una banda que marcó la escena de los 80 con 15 éxitos en el top 10 británico.

Madness: los reyes del ska que conquistaron los 80 con ritmo y humor

Madness, la banda británica liderada por Chris Foreman en la guitarra, irrumpió en la escena musical en 1979 desde Camden, Londres, con un sonido ska-pop vibrante y un toque de humor irreverente. Formados en plena fiebre del 2 Tone, fusionaron ska jamaicano, pop pegajoso y letras que retrataban la vida obrera británica. Su debut, One Step Beyond (1979), fue un éxito instantáneo con temas como One Step Beyond y My Girl, alcanzando el número 2 en las listas británicas. Durante los 80, consolidaron su fama con 15 éxitos en el top 10, incluyendo Baggy Trousers, It Must Be Love y el icónico Our House de The Rise & Fall (1982), que les dio proyección internacional. Su estilo desenfadado, videos cómicos y energía en vivo los convirtieron en favoritos de la escena británica, aunque se separaron brevemente en 1986 tras Mad Not Mad.

En los 90, Madness regresó con fuerza, retomando giras y lanzando nuevos trabajos. Discos como Wonderful (1999) y The Liberty of Norton Folgate (2009) mostraron su madurez sin perder su esencia. Con 12 álbumes de estudio, el más reciente Theatre of the Absurd Presents C’Est la Vie (2023), y recopilatorios como Complete Madness (1982), la banda ha vendido millones de discos y sigue siendo un referente del ska. Foreman, con su distintivo toque de guitarra, ha sido clave en su sonido, y su legado perdura en festivales y giras, donde House of Fun y Night Boat to Cairo aún hacen vibrar a generaciones.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter o Bluesky) o nuestro canal oficial de Whatsapp.