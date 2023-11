Chris Stein, de Blondie, publicará sus memorias «Under A Rock» en 2024

El guitarrista y cofundador de Blondie, Chris Stein, ha anunciado los detalles de su nuevo libro de memorias titulado Under A Rock, que saldrá a la venta en junio de 2024.

En el libro, Stein relata su experiencia como parte de una de las bandas más icónicas e influyentes de la música pop, desde sus inicios en el escenario punk de Nueva York hasta su éxito mundial con discos como Parallel Lines y canciones como Heart of Glass, Rapture o One Way or Another.

Stein también comparte sus vivencias personales junto a Debbie Harry, su compañera de banda, amante y amiga de toda la vida, así como sus encuentros con figuras como Andy Warhol, David Bowie o Jean-Michel Basquiat. El libro incluye un prólogo escrito por la propia Harry.

Under A Rock es el segundo libro de Stein, tras Negative: Me, Blondie, and the Advent of Punk, publicado en 2014, que recogía sus fotografías de la escena musical y artística de los años 70 y 80.

Stein ha estado alejado de los escenarios con Blondie durante el último año, debido a problemas de salud. En abril de 2022, explicó a sus fans que sufría una condición llamada fibrilación auricular, que le provocaba irregularidades en el ritmo cardíaco y fatiga. Sin embargo, aseguró que seguía involucrado en la grabación y otros proyectos de la banda.