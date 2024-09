Christine and the Queens ahora es Rahim Redcar y anuncia su nuevo disco “Hopecore”

Rahim Redcar, que hasta ahora era conocido como Christine and the Queens, ha anunciado su nuevo álbum Hopecore, que se publicará el 27 de septiembre. Este álbum ha sido completamente escrito, producido y mezclado por Redcar, quien describe el proceso como lleno de «lágrimas, sangre y una fe inquebrantable en la expresión pura del alma».

El primer sencillo, Deep Holes, ya está disponible y destaca por su ritmo pulsante e hipnótico, acompañado de las voces inquietantes de Redcar en este nuevo disco que incluirá un total de siete temas.

Redcar también ha anunciado que realizará una serie de actuaciones en clubes para interpretar el álbum en su totalidad, aunque las fechas aún no se han confirmado.

Este lanzamiento sigue a su actuación en la ceremonia de apertura de los Juegos Paralímpicos de París 2024, donde interpretó el clásico francés Non, je ne regrette rien y cerró el espectáculo con Born To Be Alive. Además, en abril, lanzó el sencillo rentrer chez moi, una canción soñadora que expresa su deseo de volver a casa.

Tracklist de Rahim Redcar – Hopecore

1. ‘FORGIVE 8888888’

2. ‘ELEVATE’

3. ‘INS8DE OF ME’

4. ‘DEEP HOLES’

5. ‘RED BIRDMAN EMERGENCY’

6. ‘OPERA – I UNDERSTAND’

7. ‘MANUELA DANSE’