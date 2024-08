Christopher Owens: un viaje de redención a través de la música

Christopher Owens, conocido por su trabajo con Girls, ha anunciado su nuevo álbum en solitario I Wanna Run Barefoot Through Your Hair, que saldrá el 18 de octubre a través de True Panther Records. Este es su primer LP en nueve años, co-producido con Doug Boehm en varios estudios de San Francisco. El álbum incluye los sencillos No Good y I Think About Heaven, que reflejan una etapa vulnerable y menos optimista del artista.

El sencillo No Good viene acompañado de un video dirigido por Rebekah Sherman-Myntti, donde Owens interpreta la canción acústicamente con una guitarra de 12 cuerdas en una oficina vacía. La lista de canciones del álbum incluye temas como Beautiful Horses, White Flagy Do You Need A Friend.

Owens ha enfrentado varios desafíos personales recientemente, incluyendo un accidente de motocicleta, la falta de vivienda y la muerte de su ex compañero de banda Chet “JR” White en 2020. En un comunicado de prensa, Owens reflexionó sobre la importancia de recuperar su alma a través de la música, citando una reinterpretación de una pregunta bíblica.

Desde que dejó Girls en 2012, Owens ha lanzado dos álbumes en solitario: Lysandre en 2013 y A New Testament en 2014. Su último álbum, Chrissybaby Forever, fue lanzado en 2015 y recibió críticas positivas por su frescura y vibraciones californianas.

Tracklist de I Wanna Run Barefoot Through Your Hair

1. ’No Good’

2. ‘Beautiful Horses’

3. ‘I Think About Heaven’

4. ‘White Flag’

5. ‘I Know’

6. ‘So’

7. ‘This Is My Guitar’ (prod. Ariel Rechtshaid & Jacob Portrait)

8. ‘Distant Drummer’

9. ‘Two Words’

10. ‘Do You Need A Friend’