Chromatics se separan tras dos décadas en los escenarios

La banda estadounidense de electro-pop Chromatics pone punto y final a su carrera musical dejando atrás 20 años de trabajo en la industria. Han sido tres de los cuatro miembros de la banda, Ruth Radelet, Adam Miller y Nat Walker, los que han decidido separarse. La disolución se ha hecho pública mediante un comunicado en las cuentas de Instagram de Radalet y Miller.

Los componentes apenas han profundizado en las posibles razones que han llevado a este fatal desenlace. Simplemente, según cuentan, la decisión llega tras un “largo periodo de reflexión”. El comunicado continúa agradeciendo el apoyo de fans y amigos. También han preparado el terreno para una batería de proyectos futuros que comenzarán a difundir “pronto”.

Asimismo, el escrito no nombra en ningún momento al cuarto componente de Chromatics, Johnny Jewel. Éste miembro ha sido una parte importante de la banda puesto que ha producido varios de sus álbumes y también publicó otros tantos a través de su propio sello, Italians Do It Better. El representante de Jewel, para el medio especializado Pitchfork, ha confirmado la disolución de la banda. También ha aclarado que continuará con el sello discográfico y componiendo su propia música.

Chromatics se formó en 2001 en Portland, Oregon. En sus 20 años de trayectoria han publicado seis álbumes de estudio y decenas de sencillos y mixtapes. Dear Tommy hubiese sido el séptimo elepé de la banda. Este trabajo lleva anunciado desde 2014, se ha retrasado varias veces y con la disolución su futuro no queda claro. En su día se adelantaron los sencillos Just Like You y Shadow y en abril del año pasado la banda publicó un nuevo listado de canciones para el disco.