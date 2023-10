Chromeo emociona a sus fans con el anuncio de su próximo álbum «Adult Contemporary» y el estreno de «Personal Effects»

Chromeo tiene emocionantes noticias para sus fans, ya que han anunciado que su próximo álbum, Adult Contemporary, se publicará el viernes 16 de febrero de 2024 a través de BMG. Este LP marca un hito musical significativo para el dúo, compuesto por David «Dave 1» Macklovitch y Patrick «P-Thugg» Gemayel.

Junto con este emocionante anuncio, han lanzado una nueva canción del álbum titulada Personal Effects, acompañada de un cautivador video musical temático de detectives dirigido por Spencer Ford, conocido por su trabajo con artistas como Troye Sivan y Brockhampton. La inspiración detrás de Personal Effects provino de un comentario simple pero intrigante de una auxiliar de vuelo, lo que lo convirtió en el título perfecto para una canción de Chromeo. Dave 1 compartió que Adult Contemporary explora la dinámica de las relaciones modernas y maduras, prometiendo un viaje único y entretenido a su universo musical, incluso si eso significa cantar sobre temas inesperados.

Además, los fanáticos pueden atrapar a Chromeo en su gira por América del Norte, aumentando la anticipación por el lanzamiento del álbum. Con su sonido innovador y su inclinación por la narración creativa, Adult Contemporary está listo para ser un lanzamiento importante que muestra la evolución y destreza musical de Chromeo, así que mantente atento a más actualizaciones y prepárate para moverte con sus nuevas melodías cuando el álbum se lance en febrero de 2024.

Tracklist de Adult Contemporary

01 (I Don’t Need A) New Girl

02 Got It Good

03 Lost and Found

04 BTS

05 Replacements (Extended Version) [ft. La Roux]

06 Lonesome Nights

07 Personal Effects

08 She Knows It (Personal Effects, Pt. 2)

09 Ballad of the Insomniacs

10 Coda

11 Words With You

12 A Cut Above

13 Friendsnlovers

14 Two of Us (Friendsnlovers, Pt. 2)

15 Replacements [ft. La Roux]