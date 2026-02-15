Chvrches afinan un regreso “sin miedo” con un nuevo disco que promete ser el más arriesgado de su carrera

Tras un paréntesis que muchos fans temieron que se alargara demasiado, CHVRCHES están a punto de cerrar su quinto álbum de estudio. Según han contado Martin Doherty y Jonny Scott, el disco está “al 90% terminado” y, sobre todo, es el trabajo “más valiente” que han hecho hasta ahora. No es una frase lanzada al aire: el dúo insiste en que este nuevo capítulo no busca repetir fórmulas ni replicar el éxito de Screen Violence, su aclamado álbum de 2021. La banda quiere avanzar, tensar los límites del synth-pop y sorprender intensamente a sus fans.

El proceso creativo ha tenido lugar en Glasgow, una decisión consciente para mantener el ADN británico y escocés que siempre ha definido su sonido. “Cuando miras por la ventana y ves lluvia y rabia, escribes lluvia y rabia”, explican, dejando claro que el clima emocional y atmosférico del disco será más crudo y directo. Este enfoque coincide con lo que los medios especializados han señalado en los últimos años: CHVRCHES han ido oscureciendo su propuesta sin perder su capacidad melódica, un equilibrio que les ha permitido mantenerse relevantes en un panorama saturado de pop electrónico.

El parón del grupo no fue un adiós, sino un respiro necesario. Lauren Mayberry lanzó su debut en solitario, Vicious Creatures, en 2024, un álbum que NME describió como un paso firme hacia una identidad propia. Mientras tanto, Iain Cook exploró otros proyectos, desde remezclas hasta nuevas colaboraciones. Y Doherty, junto a Scott, dio forma a The Leaving, un proyecto paralelo de pulsión rave que nació en Los Ángeles durante un periodo personal complicado. Todo ello ha servido para que el regreso de CHVRCHES llegue con energías renovadas y una visión más clara de quiénes son y hacia dónde quieren ir.

Si algo queda claro es que este nuevo disco —aún sin título público— apunta a ser un punto de inflexión. No un reinicio, sino una evolución natural de una banda que nunca ha tenido miedo de mezclar vulnerabilidad y contundencia. Y, si cumplen lo prometido, su regreso podría convertirse en uno de los más comentados del año dentro del synth-pop contemporáneo.

Una década de synth-pop sin concesiones: la trayectoria de Chvrches

Desde su irrupción en 2013 con el debut The Bones of What You Believe, CHVRCHES se consolidaron rápidamente como una de las bandas más influyentes del synth-pop moderno. Su mezcla de melodías cristalinas, producción afilada y letras que combinan vulnerabilidad y fuerza les permitió destacar en un momento en el que el género vivía un resurgir global. Canciones como “The Mother We Share” o “Recover” se convirtieron en himnos instantáneos, impulsando al trío a festivales internacionales y a las listas de lo mejor del año en diversos medios. Su segundo álbum, Every Open Eye (2015), reforzó su posición con un sonido más expansivo y luminoso, mientras que Love Is Dead (2018) introdujo una producción más maximalista y colaboraciones de alto perfil, como la de Matt Berninger de The National en “My Enemy”.

Con Screen Violence (2021), la banda dio un giro más oscuro y cinematográfico, explorando temas como el aislamiento, el trauma y la violencia mediática. El disco fue recibido con entusiasmo por la crítica, destacando su capacidad para equilibrar introspección y contundencia electrónica. Durante la gira posterior, CHVRCHES demostraron una vez más su solvencia en directo, llegando incluso a acompañar a Coldplay en grandes estadios europeos. Tras ese ciclo, cada miembro emprendió caminos temporales: Mayberry con su debut en solitario, Cook con proyectos paralelos y Doherty con nuevas exploraciones creativas. Sin embargo, su reunión en 2025 para un evento especial de Death Stranding 2 dejó claro que la química seguía intacta. Ahora, con un nuevo álbum casi listo, la banda se prepara para abrir un capítulo que podría redefinir su sonido y reafirmar su lugar como una de las propuestas más sólidas del pop electrónico actual.

