Chvrches anuncian una edición extendida de su reciente «Screen Violence»

Artista

Chvrches

¿Por qué son noticia?

La banda escocesa ha anunciado que publicará una edición ampliada de su reciente álbum Screen Violence este viernes 29 de octubre.

¿Qué novedades tiene esta edición?

Además del disco que ya hemos podido escuchar, esta nueva versión contiene tres pistas adicionales que estaban «destinadas a ser incluidas» en el álbum original, así que de este modo la banda nos lo hará llegar al completo.

Churches – Screen Violence

Sobre Chvrches

El cuarteto de electro-pop Chvrches, que escribe su nombre con «v» para poder diferenciarse en las búsquedas de internet, fue formado en 2011 en Glasgow por la cantante Lauren Mayberry y los tecladistas Iain Cook y Martin Doherty. Mayberry, que previamente había sido miembro de Blue Sky Archives, comenzó a colaborar con Cook y Doherty cuando estos le pidieron que cantara en unos demos en los que estaban trabajando. Entusiasmados con el resultado, decidieron formar un trío inspirado por artistas como Prince, Depeche Mode y Kate Bush. Grabado en el estudio casero de Cook y lanzado en septiembre 2013, el álbum debut The Bones of What You Believe gozó de una excelente recepción por parte de crítica y público. Every Open Eyes le siguió dos años más tarde, mientras que Love Is Dead llegó en 2018.

Fuente: Apple Music

Descubre algunos de sus mayores éxitos

